У найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа і стрілянина

У найбільшій тегеранської в’язницею Евін, де утримуються політичні в’язні, у суботу сталася стрілянина і пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International та Reuters.
На відео, які оприлюднюють іранські ЗМІ, чутно тюремні сирени та постріли.
"Я бачу вогонь і дим. Багато спецназу. Швидка також тут", - сказав свідок, з яким зв'язалося Reuters.
Також зазначається, що дороги, які ведуть до в'язниці Евін, закриті для руху.
Iran International повідомляє, що за непідтвердженими даними, частина охоронців втекли з в'язниці через пожежу.
Зазначається, що нещодавно американець іранського походження Сіамак Намазі, якого ув'язнили в Ірані на майже 7 років за звинуваченнями у шпигунстві, які Вашингтон відкинув як безпідставні, повернувся в Евін після короткої відпустки.
Раніше Human Rights Watch звинуватила владу в'язниці у застосуванні погроз тортурами та безстроковим ув'язненням, а також у тривалих допитах і відмові у медичній допомозі затриманим.
Як повідомлялося раніше, під час масових протестів, які охопили Іран після смерті дівчини, що була жорстоко затримана поліцією, загинуло 185 людей, серед них є діти.
Детальніше про причини протесті у країні - у матеріалі "Протести в Ірані. Як розвиваються події і чому це великий виклик для ісламу".
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