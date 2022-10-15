У найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа і стрілянина

На відео, які оприлюднюють іранські ЗМІ, чутно тюремні сирени та постріли.

"Я бачу вогонь і дим. Багато спецназу. Швидка також тут", - сказав свідок, з яким зв'язалося Reuters.

Також зазначається, що дороги, які ведуть до в'язниці Евін, закриті для руху.

Iran International повідомляє, що за непідтвердженими даними, частина охоронців втекли з в'язниці через пожежу.

Зазначається, що нещодавно американець іранського походження Сіамак Намазі, якого ув'язнили в Ірані на майже 7 років за звинуваченнями у шпигунстві, які Вашингтон відкинув як безпідставні, повернувся в Евін після короткої відпустки.

Раніше Human Rights Watch звинуватила владу в'язниці у застосуванні погроз тортурами та безстроковим ув'язненням, а також у тривалих допитах і відмові у медичній допомозі затриманим.