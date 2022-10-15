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В крупнейшей тюрьме в Тегеране произошел пожар и стрельба

Фото: в крупнейшей тюрьме в Тегеране произошел пожар и стрельба (twitter.com/SharghDaily)
Автор: Елизавета Драбкина

https://twitter.com/IranIntl_En/status/1581352031075303425В крупнейшей тегеранской тюрьме Эвин, где содержатся политические заключенные, в субботу произошла стрельба и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International и Reuters.

На видео, обнародованных иранскими СМИ, слышны тюремные сирены и выстрелы.

"Я вижу огонь и дым. Много спецназа. Скорая тоже здесь", - сказал свидетель, с которым связалось Reuters.

Также отмечается, что дороги, ведущие в тюрьму Эвин, закрыты для движения.

Iran International сообщает, что по неподтвержденным данным, часть охранников сбежали из тюрьмы из-за пожара.

Отмечается, что недавно американец иранского происхождения Сиамак Намази, заключенный в Иран на почти 7 лет по обвинениям в шпионаже, которые Вашингтон отверг как безосновательные, вернулся в Эвин после короткого отпуска.

Ранее Human Rights Watch обвинила власти тюрьмы в применении угроз пытками и бессрочным заключении, а также в длительных допросах и отказе в медицинской помощи задержанным.

Как сообщалось ранее, во время массовых протестов, охвативших Иран после смерти девушки, которая была жестоко задержана полицией, погибли 185 человек , среди них есть дети.

Детальнее о причинах протеста в стране - в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама" .

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