В крупнейшей тюрьме в Тегеране произошел пожар и стрельба

На видео, обнародованных иранскими СМИ, слышны тюремные сирены и выстрелы.

"Я вижу огонь и дым. Много спецназа. Скорая тоже здесь", - сказал свидетель, с которым связалось Reuters.

Также отмечается, что дороги, ведущие в тюрьму Эвин, закрыты для движения.

Iran International сообщает, что по неподтвержденным данным, часть охранников сбежали из тюрьмы из-за пожара.

Отмечается, что недавно американец иранского происхождения Сиамак Намази, заключенный в Иран на почти 7 лет по обвинениям в шпионаже, которые Вашингтон отверг как безосновательные, вернулся в Эвин после короткого отпуска.

Ранее Human Rights Watch обвинила власти тюрьмы в применении угроз пытками и бессрочным заключении, а также в длительных допросах и отказе в медицинской помощи задержанным.