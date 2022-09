Протести у Ірані. Як розвиваються події та чому це великий виклик для ісламу

За даними правозахисників, протягом кількох днів у сутичках із силовиками загинули понад 30 осіб, більша частина - у провінції Курдистан. Ще сотні осіб зазнали поранень або були заарештовані.

Державні ЗМІ, не вдаючись до подробиць, говорять про загибель 28 цивільних та представників поліції. За даними агентства Tasnim, загинули чотири члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), один з яких був застрелений, а інший отримав смертельне ножове поранення.

По всій країні заблоковано доступ до Instagram та месенджера WhatsApp, влада вдалася до відключення або уповільнення інтернету та мобільного зв'язку. Іранська армія та КВІР попередили демонстрантів про посилення репресій, проте поки що немає ознак послаблення протестів.

Фото: масовий протест у Тегерані (twitter.com/JawadAbubakar7)

Махса Аміні померла 16 вересня в лікарні після жорстокого затримання так званою поліцією моралі прямо біля станції метро за те, що вона нібито неправильно носила хіджаб. Спочатку її доставили до "центру перевиховання жінок", де вона знепритомніла. На відредагованих записах з відеокамер видно, що вона виглядала здоровою та одягненою за правилами. Після того, як її забрала швидка, вона до самої смерті не виходила з коми. Ймовірно, що її побили, коли вона була під вартою в поліції.

Згідно з офіційними заявами, у неї нібито стався серцевий напад. Але сім'я заперечує наявність проблем зі здоров'ям, говорить про сліди побиття та вимагає оприлюднити повні записи з камер.

Масштабні протести розпочалися в день її похорону, акції швидко поширилися з Тегерана та рідного міста дівчини по всьому Ірану. Протестувальники вимагають скасувати обов'язкове носіння хіджабу, жінки на знак солідарності палили свої хустки або публічно зістригали волосся.

Смерть дівчини також стала символом політичного та економічного розчарування. Невдоволені іранці критикують жорстокість силовиків, безкарність влади та жорсткий релігійний контроль. Населення страждає через високе безробіття та інфляцію, однією з причин яких стали західні санкції. Найбільш радикальні демонстранти співають гасла про те, що верховного релігійного лідера Алі Хаменеї буде повалено.

Last night in Tehran: "This year is bloody, Seyed Ali [Khamenei] will be overthrown!" #Mahsa_Amini pic.twitter.com/qZIUYcQSyy