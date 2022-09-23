Протести у Ірані. Як розвиваються події та чому це великий виклик для ісламу

Що відбувається

За даними правозахисників, протягом кількох днів у сутичках із силовиками загинули понад 30 осіб, більша частина - у провінції Курдистан. Ще сотні осіб зазнали поранень або були заарештовані.

Це природне відео з #IranProtests показує, що всі користувачі вважають, що iconic solidarity серед захисників в боротьбі за Islamic Republic's security forces. #IranProtests2022 #MahsaAmini #Mahsa_Amini #مهسا_امینی pic.twitter.com/qqvv7eL6jL — Iran International English (@IranIntl_En) September 23, 2022

Державні ЗМІ, не вдаючись до подробиць, говорять про загибель 28 цивільних та представників поліції. За даними агентства Tasnim, загинули чотири члени Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), один з яких був застрелений, а інший отримав смертельне ножове поранення.

По всій країні заблоковано доступ до Instagram та месенджера WhatsApp, влада вдалася до відключення або уповільнення інтернету та мобільного зв'язку. Іранська армія та КВІР попередили демонстрантів про посилення репресій, проте поки що немає ознак послаблення протестів.

Фото: масовий протест у Тегерані (twitter.com/JawadAbubakar7)

Причина масового гніву

Махса Аміні померла 16 вересня в лікарні після жорстокого затримання так званою поліцією моралі прямо біля станції метро за те, що вона нібито неправильно носила хіджаб. Спочатку її доставили до "центру перевиховання жінок", де вона знепритомніла. На відредагованих записах з відеокамер видно, що вона виглядала здоровою та одягненою за правилами. Після того, як її забрала швидка, вона до самої смерті не виходила з коми. Ймовірно, що її побили, коли вона була під вартою в поліції.

Згідно з офіційними заявами, у неї нібито стався серцевий напад. Але сім'я заперечує наявність проблем зі здоров'ям, говорить про сліди побиття та вимагає оприлюднити повні записи з камер.

Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна "Іран вийшов на протести проти поліції. Що спричинило".

Масштабні протести розпочалися в день її похорону, акції швидко поширилися з Тегерана та рідного міста дівчини по всьому Ірану. Протестувальники вимагають скасувати обов'язкове носіння хіджабу, жінки на знак солідарності палили свої хустки або публічно зістригали волосся.

Ці Іранські women є dancing без своїх headscarves у front of security forces в Saveh, центральний Markazi province. Вони є незліченними. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/smzCNe4pNZ — Holly Dagres (@hdagres) September 23, 2022

Смерть дівчини також стала символом політичного та економічного розчарування. Невдоволені іранці критикують жорстокість силовиків, безкарність влади та жорсткий релігійний контроль. Населення страждає через високе безробіття та інфляцію, однією з причин яких стали західні санкції. Найбільш радикальні демонстранти співають гасла про те, що верховного релігійного лідера Алі Хаменеї буде повалено.

Last night in Tehran: "This year is bloody, Seyed Ali [Khamenei] will be overthrown!" #Mahsa_Amini pic.twitter.com/qZIUYcQSyy — Holly Dagres (@hdagres) September 23, 2022

Нинішні заворушення збіглися за часом з безперервними протестами проти обов'язкового носіння хіджабу, що тривають з липня, а також з акціями в провінції Курдистан на фоні проблем із нестачею питної води.

Чи обов'язкові хіджаби для жінок в Ірані?

Головні убори у цій країні стали обов'язковими для жінок після Ісламської революції 1979 року. Ультраконсервативний президент Ібрахім Раїсі, який прийшов до влади у 2021 році, ще більше посилив контроль.

Іранська поліція моралі

Дані формування патрулюють вулиці та стежать за дотриманням суворих релігійних правил в одязі та громадського порядку. Як правило, порушників затримують.

Реакція влади та міжнародного співтовариства

Як пишуть державні ЗМІ, Раїсі зустрічався з рідними Аміні та пообіцяв розібратися у причинах її смерті. Але цього тижня з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку він критикував Захід за "подвійні стандарти" щодо прав людини, не згадавши про масові протести та їхню причину.

Крім того, у середу у президента було призначено інтерв'ю з Крістіан Аманпур з CNN, але воно не відбулося через те, що телеведуча відмовилася одягати головний убір.

Сполучені Штати, Європейський союз та ООН засудили насильство в Ірані. Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, іранська поліція моралі відповідає за смерть Махси Аміні, а місцева служба безпеки - за силове придушення протестів.

Виклик політичному ісламу

Масові протести та заворушення говорять про те, як молоде покоління іранців ставиться до Ісламської Республіки. За словами історика та професора Лондонської школи економіки Рохама Альванді, швидкість їх поширення та міжнародна підтримка становлять серйозну загрозу для режиму в Тегерані.

Фото: протести в Ірані (twitter.com/SavvyRinu)

"Це бунт покоління Махси Аміні, яке прожило більшу частину свого життя в жорсткій державі, зі спустошеною економікою та будучи глобальним ізгоєм, і вони покладають провину за це прямо на Ісламську Республіку", - зазначив він у своєму Twitter.

На його думку, акції протесту показали повну нелегітимність не лише Ісламської Республіки, а й Іранської революції 1979 року в очах нового покоління. А це, у свою чергу, несе великі загрози не тільки для влади в Тегерані, а й для всього політичного ісламу.