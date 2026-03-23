Найбільший страх ЄС: у Politico розкрили, чому Трамп може позбавити Україну підтримки

Як розповіли виданню чотири європейські дипломати, уряди ЄС панічно бояться, що Трамп може помститися союзникам за відмову допомагати на Близькому Сході - зокрема припинивши підтримку Києва.

"Намагаючись уникнути остаточного розриву трансатлантичних відносин, лідери сподіваються, що їхня пропозиція обмеженої підтримки його дій проти Тегерана буде достатньою, щоб переконати Трампа дотримуватися курсу в конфлікті з Росією", - пише Politico.

За даними видання, останніми днями Трамп різко критикує європейські країни за відмову підтримати його дії в регіоні та навіть пов’язує подальшу участь США в НАТО з їхньою позицією щодо Ірану.

Додаткову напругу створила й пропозиція Москви: Кремль нібито припинить ділитися розвідданими з Іраном в обмін на припинення передачі інформації Україні. Хоча США відхилили цю пропозицію, сам факт таких переговорів викликає занепокоєння.

Ракети як цукерки

За словами дипломатів, війна в Ірані також виснажує запаси ракет і систем ППО, необхідних Україні.

"Коли ви бачите, що Трамп зробив з Гренландією, як він за власним бажанням припинив обмін розвідувальною інформацією з Україною, завжди є ризик [що Трамп може припинити підтримку України з боку США]", - сказав один із дипломатів.

Інший дипломат наголосив, що Близький Схід відволікає ресурси від України.

"Емірати запускають зенітні ракетні комплекси Patriot як цукерки, тоді як Україна відчайдушно їх потребує. Не можна допустити ситуації "або-або", – додав він.

Контроль пошкоджень

На цьому тлі європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, премʼєр-міністр Британії Кір Стармер та генсек НАТО Марк Рютте, активізують зусилля, щоб продемонструвати підтримку дій США щодо Ормузької протоки.

Рютте публічно похвалив дії США та Ізраїлю, назвавши знищення іранського військового потенціалу "дуже важливим" і напряму пов’язавши це з безпекою Європи.

Макрон у телефонних розмовах запевнив Трампа, що Франція готова допомогти в розблокуванні протоки, щойно це стане можливим.

Стармер, зі свого боку, став ініціатором спільної заяви семи європейських та союзних країн, які висловили "готовність внести свій вклад у відповідні зусилля щодо забезпечення безпечного проходу через протоку".

Відповідаючи на запитання про мету цієї заяви один із дипломатів пояснив: "Це частина тих самих зусиль. Нам потрібно показати Трампу, що ми активно беремо участь у подіях на Близькому Сході. Це в наших інтересах, але також і в інтересах України".

Як зазначив співрозмовник, у відносинах із Трампом "видимість має значення - іноді більше, ніж суть".