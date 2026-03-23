Найбільший страх ЄС: у Politico розкрили, чому Трамп може позбавити Україну підтримки

Найбільший страх лідерів країн ЄС полягає в тому, що війна між США та Іраном може змусити американського президента Дональда Трампа переглянути свою участь у підтримці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як розповіли виданню чотири європейські дипломати, уряди ЄС панічно бояться, що Трамп може помститися союзникам за відмову допомагати на Близькому Сході - зокрема припинивши підтримку Києва.
"Намагаючись уникнути остаточного розриву трансатлантичних відносин, лідери сподіваються, що їхня пропозиція обмеженої підтримки його дій проти Тегерана буде достатньою, щоб переконати Трампа дотримуватися курсу в конфлікті з Росією", - пише Politico.
За даними видання, останніми днями Трамп різко критикує європейські країни за відмову підтримати його дії в регіоні та навіть пов’язує подальшу участь США в НАТО з їхньою позицією щодо Ірану.
Додаткову напругу створила й пропозиція Москви: Кремль нібито припинить ділитися розвідданими з Іраном в обмін на припинення передачі інформації Україні. Хоча США відхилили цю пропозицію, сам факт таких переговорів викликає занепокоєння.
За словами дипломатів, війна в Ірані також виснажує запаси ракет і систем ППО, необхідних Україні.
"Коли ви бачите, що Трамп зробив з Гренландією, як він за власним бажанням припинив обмін розвідувальною інформацією з Україною, завжди є ризик [що Трамп може припинити підтримку України з боку США]", - сказав один із дипломатів.
Інший дипломат наголосив, що Близький Схід відволікає ресурси від України.
"Емірати запускають зенітні ракетні комплекси Patriot як цукерки, тоді як Україна відчайдушно їх потребує. Не можна допустити ситуації "або-або", – додав він.
На цьому тлі європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, премʼєр-міністр Британії Кір Стармер та генсек НАТО Марк Рютте, активізують зусилля, щоб продемонструвати підтримку дій США щодо Ормузької протоки.
Рютте публічно похвалив дії США та Ізраїлю, назвавши знищення іранського військового потенціалу "дуже важливим" і напряму пов’язавши це з безпекою Європи.
Макрон у телефонних розмовах запевнив Трампа, що Франція готова допомогти в розблокуванні протоки, щойно це стане можливим.
Стармер, зі свого боку, став ініціатором спільної заяви семи європейських та союзних країн, які висловили "готовність внести свій вклад у відповідні зусилля щодо забезпечення безпечного проходу через протоку".
Відповідаючи на запитання про мету цієї заяви один із дипломатів пояснив: "Це частина тих самих зусиль. Нам потрібно показати Трампу, що ми активно беремо участь у подіях на Близькому Сході. Це в наших інтересах, але також і в інтересах України".
Як зазначив співрозмовник, у відносинах із Трампом "видимість має значення - іноді більше, ніж суть".
Як відомо, війна між США, Ізраїлем та Іраном призвела до того, що Тегеран фактично заблокував Ормузьку протоку - ключовий маршрут, через який проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти. Це одразу спричинило різке зростання цін на енергоносії.
На цьому тлі Трамп закликав країни ЄС долучитися до розблокування протоки. Однак низка держав, зокрема Франція та Німеччина, відмовилися від такої участі.
Після цього Трамп різко розкритикував союзників по НАТО, назвавши їхню позицію "дуже дурною помилкою", та заявив про необхідність перегляду ролі США в Альянсі.
Також він дозволив собі особисті випади - зокрема на адресу британського прем’єра Кіра Стармера, якого, за даними ЗМІ, назвав "невдахою".
Крім того, у відповідь на відмову президента Франції Еммануеля Макрона брати участь у розблокуванні Ормузької протоки сказав, що останній незабаром залишить свою посаду.