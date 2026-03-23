Самый большой страх ЕС: в Politico раскрыли, почему Трамп может лишить Украину поддержки

Как рассказали изданию четыре европейских дипломата, правительства ЕС панически боятся, что Трамп может отомстить союзникам за отказ помогать на Ближнем Востоке - в частности прекратив поддержку Киева.

"Пытаясь избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений, лидеры надеются, что их предложение ограниченной поддержки его действий против Тегерана будет достаточным, чтобы убедить Трампа придерживаться курса в конфликте с Россией", - пишет Politico.

По данным издания, в последние дни Трамп резко критикует европейские страны за отказ поддержать его действия в регионе и даже связывает дальнейшее участие США в НАТО с их позицией по Ирану.

Дополнительное напряжение создало и предложение Москвы: Кремль якобы прекратит делиться разведданными с Ираном в обмен на прекращение передачи информации Украине. Хотя США отклонили это предложение, сам факт таких переговоров вызывает беспокойство.

Ракеты как конфеты

По словам дипломатов, война в Иране также истощает запасы ракет и систем ПВО, необходимых Украине.

"Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, как он по собственному желанию прекратил обмен разведывательной информацией с Украиной, всегда есть риск [что Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США]", - сказал один из дипломатов.

Другой дипломат подчеркнул, что Ближний Восток отвлекает ресурсы от Украины.

"Эмираты запускают зенитные ракетные комплексы Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается. Нельзя допустить ситуации "или-или", - добавил он.

Контроль повреждений

На этом фоне европейские лидеры, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте, активизируют усилия, чтобы продемонстрировать поддержку действий США в отношении Ормузского пролива.

Рютте публично похвалил действия США и Израиля, назвав уничтожение иранского военного потенциала "очень важным" и напрямую связав это с безопасностью Европы.

Макрон в телефонных разговорах заверил Трампа, что Франция готова помочь в разблокировании пролива, как только это станет возможным.

Стармер, со своей стороны, стал инициатором совместного заявления семи европейских и союзных стран, которые выразили "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив".

Отвечая на вопрос о цели этого заявления один из дипломатов пояснил: "Это часть тех же усилий. Нам нужно показать Трампу, что мы активно участвуем в событиях на Ближнем Востоке. Это в наших интересах, но также и в интересах Украины".

Как отметил собеседник, в отношениях с Трампом "видимость имеет значение - иногда больше, чем суть".