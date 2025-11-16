ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Крупнейший порт РФ возобновил отгрузку нефти после украинской атаки, - Reuters

Россия, Воскресенье 16 ноября 2025 21:19
Крупнейший порт РФ возобновил отгрузку нефти после украинской атаки, - Reuters Иллюстративное фото: Новороссийск снова отгружает нефть (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Крупнейший нефтяной порт России, Новороссийск, уже возобновил работу после атаки украинских дронов и ракет на нефтяной терминал "Шесхарис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники издания сообщили, что 17 ноября Новороссийск и соседний терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновили операции по загрузке нефти. Под загрузкой стоят танкеры российского "теневого флота" - Arlan класса Suezmax и Rodos класса Aframax.

Также источники отметили, что атака Украины на Новороссийск повредила два нефтяных причала. Удар Украины по Новороссийску стал самой разрушительной атакой на инфраструктуру экспорта нефти россиян в Черном море.

"На Новороссийск приходится около пятой части экспорта российской сырой нефти, и длительное прекращение работы заставило закрыть нефтяные скважины в Западной Сибири, что значительно уменьшило бы объем нефти, поставляемой на мировые рынки вторым по величине экспортером в мире", - отмечает издание.

Общий объем дневного нефтяного экспорта из Новороссийска через "Шесхарис" составляет 766 тысяч баррелей в день, всего в октябре через российский порт было импортировано 1,794 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Удар по "Шесхарису": что известно

Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Украинские ракеты и ударные дроны при этом атаковали и повредили портовую инфраструктуру в городе и нефтяной терминал "Шесхарис".

"Шесхарис" - крупный нефтяной терминал в порту Новороссийска, который принадлежит компаниям "Транснефть" и "Роснефть". За месяц терминал обрабатывает 35-40 крупных танкеров - то есть не менее 3,5-4,5 млн тонн сырой нефти или до 20% морского экспорта России.

Впоследствии стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за удара по Новороссийску мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.

Российская Федерация Нафта Война в Украине НПЗ
