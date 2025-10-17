ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Найбільший НПЗ Індії почав закуповувати гаянську нафту, - Reuters

П'ятниця 17 жовтня 2025 10:12
UA EN RU
Найбільший НПЗ Індії почав закуповувати гаянську нафту, - Reuters Фото: найбільший НПЗ Індії почав закуповувати гаянську нафту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Два індійські нафтопереробні заводи купили 4 млн барелів гайанської сирої нафти у американської компанії ExxonMobil.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що найбільший за потужністю індійський НПЗ Indian Oil Corp придбав 2 млн барелів сирої гайанської нафти марки Golden Arrowhead, повідомили співрозмовники агентства.

За їхніми словами, перша партія надійде наприкінці грудня чи на початку січня. Нафтопереробний завод Hindustan Petroleum Corp купив 2 млн барелів сировини марок Liza та Unity Gold з поставками в аналогічний період, розповіли джерела.

Це є його першою покупкою цього сорту. За даними джерел агентства, таким чином Індія диверсифікує свої постачання сирої нафти, випробовуючи нові сорти з Південної Америки, де зростає виробництво.

Збільшення кількості джерел сирої нафти також допоможе нафтопереробним заводам замінити частину імпорту російської нафти. США тиснуть на Нью-Делі, щоб той припинив купувати російську сиру нафту, аби допомогти припинити війну в Україні.

Індія та нафта з РФ

Нагадаємо, у серпні 2025 року, на тлі триваючої війни Росії проти України, адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення ввести 50% тарифи на товари з Індії.

Ці заходи були зумовлені закупівлями Індією російської нафти, що, на думку Вашингтона, сприяло фінансуванню російської військової машини. У відповідь на це індійська влада висловила протест, назвавши санкції "несправедливими і необґрунтованими".

У ніч на 16 жовтня президент Трамп заявив, що індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти.

До слова, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що 85 американських сенаторів підтримують 500% тарифи проти Китаю за те, що він продовжує купувати в Росії нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА Індія
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить