В мире

Крупнейший НПЗ Индии начал закупать гаянскую нефть, - Reuters

Пятница 17 октября 2025 10:12
Крупнейший НПЗ Индии начал закупать гаянскую нефть, - Reuters Фото: крупнейший НПЗ Индии начал закупать гаянскую нефть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Два индийских нефтеперерабатывающих завода купили 4 млн баррелей гайанской сырой нефти у американской компании ExxonMobil.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что крупнейший по мощности индийский НПЗ Indian Oil Corp приобрел 2 млн баррелей сырой гайанской нефти марки Golden Arrowhead, сообщили собеседники агентства.

По их словам, первая партия поступит в конце декабря или в начале января. Нефтеперерабатывающий завод Hindustan Petroleum Corp купил 2 млн баррелей сырья марок Liza и Unity Gold с поставками в аналогичный период, рассказали источники.

Это является его первой покупкой этого сорта. По данным источников агентства, таким образом Индия диверсифицирует свои поставки сырой нефти, испытывая новые сорта из Южной Америки, где растет производство.

Увеличение количества источников сырой нефти также поможет нефтеперерабатывающим заводам заменить часть импорта российской нефти. США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую сырую нефть, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

Индия и нефть из РФ

Напомним, в августе 2025 года, на фоне продолжающейся войны России против Украины, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести 50% тарифы на товары из Индии.

Эти меры были обусловлены закупками Индией российской нефти, что, по мнению Вашингтона, способствовало финансированию российской военной машины. В ответ на это индийские власти выразили протест, назвав санкции "несправедливыми и необоснованными".

В ночь на 16 октября президент Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что 85 американских сенаторов поддерживают 500% тарифы против Китая за то, что он продолжает покупать у России нефть.

