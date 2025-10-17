Крупнейший НПЗ Индии начал закупать гаянскую нефть, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что крупнейший по мощности индийский НПЗ Indian Oil Corp приобрел 2 млн баррелей сырой гайанской нефти марки Golden Arrowhead, сообщили собеседники агентства.

По их словам, первая партия поступит в конце декабря или в начале января. Нефтеперерабатывающий завод Hindustan Petroleum Corp купил 2 млн баррелей сырья марок Liza и Unity Gold с поставками в аналогичный период, рассказали источники.

Это является его первой покупкой этого сорта. По данным источников агентства, таким образом Индия диверсифицирует свои поставки сырой нефти, испытывая новые сорта из Южной Америки, где растет производство.

Увеличение количества источников сырой нефти также поможет нефтеперерабатывающим заводам заменить часть импорта российской нефти. США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую сырую нефть, чтобы помочь прекратить войну в Украине.