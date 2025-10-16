ua en ru
Індія не купуватиме нафту у Росії, - Трамп

США, Четвер 16 жовтня 2025 03:14
Індія не купуватиме нафту у Росії, - Трамп Фото: індійський танкер з нафтою (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна більше не купуватиме нафту в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі.

"Ми не були раді від того, що він (Моді - ред.) купує російську нафту. Бо це дозволяє Росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів",- сказав Дональд Трамп.

На Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, оскільки вони імпортують російські нафту та газ.

Індія і нафта з Росії

Як писало РБК-Україна, до війни проти України Індія купувала в Росії всього 1% сирої нафти, а після 2020 року збільшила частку до 40%.

У серпні президент США Дональд Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію. Він звинуватив бізнес у "наживі" і заговорив про "війну Моді". Однак це лише тимчасово знизило обсяги закупівель.

Пізніше міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить закупівлі російської нафти незважаючи на 50% тарифи США для індійських компаній.

Звідки Індія хоче закупати нафту

Тим часом індійські чиновники наприкінці вересня заявили адміністрації Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти нібито можливе тільки за умови дозволу на закупівлі в Ірану та Венесуели.

Поїздка індійських представників до США відбулася після того, як Вашингтон запровадив жорсткі тарифи проти країни за торгівлю нафтою з Росією. Незважаючи на санкції, Індія продовжує закуповувати російську нафту, хоча й у менших обсягах.

Росія була змушена продавати нафту зі знижкою після того, як багато країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну проти України.

Майже 90% потреб Індії в нафті покриваються імпортом, і дешевші російські поставки допомогли знизити отримати надприбутки. Аналогічні знижки могла б дати і нафта з Ірану та Венесуели.

