Індія не купуватиме нафту у Росії, - Трамп

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито запевнив президента США Дональда Трампа, що його країна більше не купуватиме нафту в РФ.

"Ми не були раді від того, що він (Моді - ред.) купує російську нафту. Бо це дозволяє Росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів",- сказав Дональд Трамп.

На Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, оскільки вони імпортують російські нафту та газ.

Індія і нафта з Росії

Як писало РБК-Україна, до війни проти України Індія купувала в Росії всього 1% сирої нафти, а після 2020 року збільшила частку до 40%.

У серпні президент США Дональд Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію. Він звинуватив бізнес у "наживі" і заговорив про "війну Моді". Однак це лише тимчасово знизило обсяги закупівель.

Пізніше міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить закупівлі російської нафти незважаючи на 50% тарифи США для індійських компаній.