Крупнейший нефтяной холдинг Индии отказался от российской нефти: что известно
Крупнейший индийский нефтяной холдинг Reliance Industries, который покупает большие объемы нефти у России, де-факто подтвердил, что отказывается от дальнейших закупок в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Reliance Industries.
"Мы заметили последние ограничения, анонсированные ЕС, Великобританией и США в связи с импортом нефти из России и экспортом нефтепродуктов в Европу. Reliance сейчас оценивает последствия, включая новые требования. Мы будем выполнять новые рекомендации ЕС по экспорту переработанных продуктов в Европу", - говорится в сообщении компании.
Также в компании добавили, что структура остается "полностью преданной соблюдению санкций и регуляторным механизмам", поэтому будет адаптировать все свои торговые операции в соответствии с новыми требованиями.
"Reliance уверена, что ее проверенная временем диверсифицированная стратегия добычи нефти будет продолжать обеспечивать стабильность и надежность НПЗ для удовлетворения внутренних и экспортных требований", - говорится в сообщении.
Отметим, только недавно СМИ сообщили, что Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.
Reliance в этом году была крупнейшим импортером российской нефти в Индии. Компания получала сырье по долгосрочному контракту с "Роснефтью".
Источники издания Bloomberg уже сообщили, что потоки российской нефти в Индию, которые резко выросли после вторжения России в Украину, после введения санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" уменьшаются - и вскоре сократятся почти до нуля.