Найбільший мобільний оператор України купує Tabletki.ua

"Надано дозвіл ПрАТ "Київстар" на набуття контролю над ТОВ "МТПК", - йдеться в повідомленні.

Довідково про Tabletki.ua

Tabletki.ua - це інформаційний ресурс з пошуку та бронювання ліків та товарів для краси і здоров'я.

Сьогодні сервіс налічує понад 10 мільйонів користувачів і співпрацює з більш ніж 12 тисячами аптек. Крім традиційних ліків, платформа розширила асортимент, додавши косметичні засоби, спортивне харчування, зоотовари та інші товари для здоров’я.

Проект розвивається вже понад десять років. У 2012 році Tabletki.ua почав співпрацювати з аптеками у всіх обласних центрах України. У 2015 році запрацював сервіс бронювання ліків безпосередньо в аптеках, а в 2019 році з’явилася опція "Під замовлення".

Особливо важливим став 2022 рік: у березні сервіс запустив режим інформування про працюючі аптеки в регіонах України, а також почав співпрацювати з Міністерством охорони здоров’я для інформування про наявність життєво необхідних ліків, зокрема інсуліну. У квітні того ж року відбулося повноцінне відновлення сервісу бронювання.

Tabletki.ua сьогодні є зручним інструментом для українців, які хочуть швидко перевірити наявність ліків, порівняти ціни та замовити необхідні товари онлайн.