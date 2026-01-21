"Київстар" уточнив стан мережі по Україні: 70% - у штатному режимі

В Україні 70% мережі мобільного оператора "Київстар" працює в штатному режимі. Зокрема, було задіяно резервне живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київстар" у Facebook .

Також у компанії зазначили, що технічні команди працюють у надскладних умовах і цілодобово реагують на будь-які нештатні ситуації.

На сьогодні менше ніж 12% базових станцій тимчасово недоступні", - додали в "Київстарі".

"В окремих регіонах знеструмлення досить істотні, але мережа продовжує працювати завдяки резервному живленню.

Як зазначили в компанії, станом на зараз:

Інформація від гендиректора "Київстару"

Нагадаємо, генеральний директор "Київстару" Олександр Комаров під час виступу на Всесвітньому економічному форумі розповів, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі України об'єкти мобільного оператора "Київстар" у низці областей опинилися в стані повного блекауту.

За його словами, із 16,5 тисячі технічних майданчиків оператора приблизно тисяча не працюють через проблеми в енергосистемі.

У дев'яти областях електропостачання інфраструктури "Київстару" відключено на 40-60%, через що в окремих регіонах більше половини технічних об'єктів залишаються без електрики. При цьому, як уточнив Комаров, сумарно не функціонує менше 10% мережі.