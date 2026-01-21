ua en ru
"Київстар" уточнив стан мережі по Україні: 70% - у штатному режимі

Україна, Середа 21 січня 2026 18:47
"Київстар" уточнив стан мережі по Україні: 70% - у штатному режимі Ілюстративне фото: більшість мережі "Київстар" працює в штатному режимі (facebook.com/kyivstar)
Автор: Іван Носальський

В Україні 70% мережі мобільного оператора "Київстар" працює в штатному режимі. Зокрема, було задіяно резервне живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київстар" у Facebook.

Як зазначили в компанії, станом на зараз:

  • 70% мережі працює в штатному режимі;
  • понад 19% базових станцій забезпечують зв'язок завдяки акумуляторам і генераторам;
  • загальна доступність мережі зберігається на рівні 88,5%.

"В окремих регіонах знеструмлення досить істотні, але мережа продовжує працювати завдяки резервному живленню.

На сьогодні менше ніж 12% базових станцій тимчасово недоступні", - додали в "Київстарі".

Також у компанії зазначили, що технічні команди працюють у надскладних умовах і цілодобово реагують на будь-які нештатні ситуації.

Інформація від гендиректора "Київстару"

Нагадаємо, генеральний директор "Київстару" Олександр Комаров під час виступу на Всесвітньому економічному форумі розповів, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі України об'єкти мобільного оператора "Київстар" у низці областей опинилися в стані повного блекауту.

За його словами, із 16,5 тисячі технічних майданчиків оператора приблизно тисяча не працюють через проблеми в енергосистемі.

У дев'яти областях електропостачання інфраструктури "Київстару" відключено на 40-60%, через що в окремих регіонах більше половини технічних об'єктів залишаються без електрики. При цьому, як уточнив Комаров, сумарно не функціонує менше 10% мережі.

