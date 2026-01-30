Крупнейший мобильный оператор Украины покупает Tabletki.ua

"Предоставлено разрешение ЧАО "Киевстар" на приобретение контроля над ООО "МТПК", - говорится в сообщении.

Справочно о Tabletki.ua

Tabletki.ua - это информационный ресурс по поиску и бронированию лекарств и товаров для красоты и здоровья.

Сегодня сервис насчитывает более 10 миллионов пользователей и сотрудничает с более чем 12 тысячами аптек. Кроме традиционных лекарств, платформа расширила ассортимент, добавив косметические средства, спортивное питание, зоотовары и другие товары для здоровья.

Проект развивается уже более десяти лет. В 2012 году Tabletki.ua начал сотрудничать с аптеками во всех областных центрах Украины. В 2015 году заработал сервис бронирования лекарств непосредственно в аптеках, а в 2019 году появилась опция "Под заказ".

Особенно важным стал 2022 год: в марте сервис запустил режим информирования о работающих аптеках в регионах Украины, а также начал сотрудничать с Министерством здравоохранения для информирования о наличии жизненно необходимых лекарств, в частности инсулина. В апреле того же года произошло полноценное восстановление сервиса бронирования.

Tabletki.ua сегодня является удобным инструментом для украинцев, которые хотят быстро проверить наличие лекарств, сравнить цены и заказать необходимые товары онлайн.