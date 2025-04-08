Найбільший інвестбанк оцінив шанси на мирну угоду щодо України
Ціна облігацій свідчить про те, що ринки оцінюють імовірність укладення мирної угоди щодо України вище, ніж до листопадових виборів президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наше моделювання показує, що поточна ринкова оцінка мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США до приблизно 70% наразі", - йдеться в дослідницькій записці для клієнтів американського інвестбанку Goldman Sachs.
Однак у банку додали, що це трохи нижче за пікове значення в 76%, зафіксоване в лютому.
Трамп, який хоче, щоб його запам'ятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край "кровопролиттю" трирічного конфлікту в Україні.
Наразі Росія контролює трохи менше ніж одну п'яту території України, включно з Кримом, окупованим у 2014 році. Також російська армія захопила частину чотирьох інших регіонів, які Москва тепер вважає частиною Росії, хоча ніхто у світі цього не визнає.
Україна погодилася на пропозицію адміністрації США про безумовне 30-денне припинення вогню після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Володимир Путін фактично відкинув цю пропозицію.
За даними опитування КМІС абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції про тимчасове 30-денне припинення вогню.
За даними Левада-Центру, половина жителів Росії (50%) підтримують перемир'я на 30 днів, а 41% виступають проти.
Goldman Sachs - це один з найбільших інвестиційних банків у світі, що базується в Нью-Йорку. Це один із найвпливовіших гравців на фінансовому ринку США та світу. Часто бере участь у великих фінансових угодах, впливає на світову економіку. Раніше в ньому працювали високопоставлені чиновники США.