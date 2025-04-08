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Найбільший інвестбанк оцінив шанси на мирну угоду щодо України

США, Вівторок 08 квітня 2025 10:43
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Найбільший інвестбанк оцінив шанси на мирну угоду щодо України Фото: Мирну угоду щодо України оцінюють у 70% (tradingdot.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціна облігацій свідчить про те, що ринки оцінюють імовірність укладення мирної угоди щодо України вище, ніж до листопадових виборів президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наше моделювання показує, що поточна ринкова оцінка мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США до приблизно 70% наразі", - йдеться в дослідницькій записці для клієнтів американського інвестбанку Goldman Sachs.

Однак у банку додали, що це трохи нижче за пікове значення в 76%, зафіксоване в лютому.

Трамп, який хоче, щоб його запам'ятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край "кровопролиттю" трирічного конфлікту в Україні.

Наразі Росія контролює трохи менше ніж одну п'яту території України, включно з Кримом, окупованим у 2014 році. Також російська армія захопила частину чотирьох інших регіонів, які Москва тепер вважає частиною Росії, хоча ніхто у світі цього не визнає.

Україна погодилася на пропозицію адміністрації США про безумовне 30-денне припинення вогню після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Володимир Путін фактично відкинув цю пропозицію.

За даними опитування КМІС абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції про тимчасове 30-денне припинення вогню.

За даними Левада-Центру, половина жителів Росії (50%) підтримують перемир'я на 30 днів, а 41% виступають проти.

Goldman Sachs - це один з найбільших інвестиційних банків у світі, що базується в Нью-Йорку. Це один із найвпливовіших гравців на фінансовому ринку США та світу. Часто бере участь у великих фінансових угодах, впливає на світову економіку. Раніше в ньому працювали високопоставлені чиновники США.

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