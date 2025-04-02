Соціологи дізналися думку жителів Росії про 30-денне перемир'я у війні проти України

Підтримка війни проти України серед жителів Росії залишається на максимумі. Думки про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа укласти 30-денне перемир'я розділилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані незалежного "Левада-центру".

У березні 2025 року війну схвалюють 79% респондентів. Цей показник майже не змінюється з 2022 року. Проти виступають 14% опитаних.

Погляди на продовження війни значно не змінюються впродовж трьох останніх місяців: більш ніж половина опитаних (58%) вважають, що зараз слід переходити до мирних переговорів, а третина респондентів (34%) кажуть, що треба продовжувати військові дії.

Серед жителів Росії немає однозначної думки про запропоноване тридцятиденне перемир'я між Росією та Україною: приблизно рівні частки опитаних дотримуються протилежних позицій.

Так, половина респондентів (50%) підтримують перемир'я на 30 днів (зокрема 26% - виразно підтримують, а 24% - скоріше підтримують), а четверо з десяти (41%) - не підтримують (зокрема 25% - виразно не підтримують, а 16% - скоріше не підтримують).

Опитування "Левада-центру" проведено з 22 до 26 березня 2025 року серед 1615 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.