Соціологи дізналися думку жителів Росії про 30-денне перемир'я у війні проти України
Підтримка війни проти України серед жителів Росії залишається на максимумі. Думки про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа укласти 30-денне перемир'я розділилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані незалежного "Левада-центру".
У березні 2025 року війну схвалюють 79% респондентів. Цей показник майже не змінюється з 2022 року. Проти виступають 14% опитаних.
Погляди на продовження війни значно не змінюються впродовж трьох останніх місяців: більш ніж половина опитаних (58%) вважають, що зараз слід переходити до мирних переговорів, а третина респондентів (34%) кажуть, що треба продовжувати військові дії.
Серед жителів Росії немає однозначної думки про запропоноване тридцятиденне перемир'я між Росією та Україною: приблизно рівні частки опитаних дотримуються протилежних позицій.
Так, половина респондентів (50%) підтримують перемир'я на 30 днів (зокрема 26% - виразно підтримують, а 24% - скоріше підтримують), а четверо з десяти (41%) - не підтримують (зокрема 25% - виразно не підтримують, а 16% - скоріше не підтримують).
Опитування "Левада-центру" проведено з 22 до 26 березня 2025 року серед 1615 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.
Нагадаємо, Україна погодилася на пропозицію адміністрації США про безумовне 30-денне припинення вогню після переговорів у Джидді 11 березня. Володимир Путін по суті відкинув цю пропозицію.
За даними опитування КМІС абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції про тимчасове 30-денне припинення вогню.