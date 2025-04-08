Крупнейший инвестбанк оценил шансы на мирное соглашение по Украине
Цена облигаций свидетельствует о том, что рынки оценивают вероятность заключения мирного соглашения по Украине выше, чем до ноябрьских выборов президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Наше моделирование показывает, что текущая рыночная оценка мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до примерно 70% в настоящее время", - говорится в исследовательской записке для клиентов американского инвестбанка Goldman Sachs.
Однако в банке добавили, что это немного ниже пикового значения в 76%, зафиксированного в феврале.
Трамп, который хочет, чтобы его запомнили как миротворца, неоднократно заявлял, что хочет положить конец "кровопролитию" трехлетнего конфликта в Украине.
В настоящее время Россия контролирует чуть менее одной пятой территории Украины, включая Крым, оккупированный в 2014 году. Также российская армия захватила часть четырех других регионов, которые Москва теперь считает частью России, хотя никто в мире этого не признает.
Украина согласилась на предложение администрации США о безусловном 30-дневном прекращении огня после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Владимир Путин фактически отверг это предложение.
По данным опроса КМИС абсолютное большинство украинцев (77%) положительно относятся к предложению о временном 30-дневном прекращении огня.
По данным Левада-Центра, половина жителей России (50%) поддерживают перемирие на 30 дней, а 41% выступают против.
Goldman Sachs - это один из крупнейших инвестиционных банков в мире, базирующийся в Нью-Йорк. Это один из самых влиятельных игроков на финансовом рынке США и мира. Часто участвует в крупных финансовых сделках, влияет на мировую экономику. Ранее в нем работали высокопоставленные чиновники США.