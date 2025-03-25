Як українці ставляться до 30-денного припинення вогню: свіже опитування

Абсолютна більшість українців (77%) позитивно ставляться до пропозиції щодо тимчасового 30-денного призупинення вогню. Цю пропозицію висунули Росії після переговорів між США і Україною в Саудівській Аравії 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Найчастіше респонденти (47% з 77%) говорили, що це - спосіб показати, що Росія не хоче миру або що Росія порушує домовленості. Крім цього, 12% говорять про спосіб розблокувати військову допомогу. Решта 18% називають це насамперед кроком до завершення війни на прийнятних для України вимогах.

Лише 17% обрали один із трьох негативних варіантів. Так, 8% вважають це помилковим кроком, який ослабить Україну, 7% - кроком відчаю української влади через складну ситуацію на фронті. Сприймають це насамперед кроком до капітуляції України - 2%.

Гарантії безпеки

Соціологи провели експеримент і різним респондентам (випадково відібраним) зачитували різні варіанти гарантій безпеки. Всього було три варіанти гарантій безпеки, а також варіант припинення вогню без жодних гарантій безпеки.

Якщо припинення вогню не буде супроводжуватися жодними гарантіями безпеки, то 62% українців категорично не підтримають його. Загалом (хоча і переважно без ентузіазму) будуть готові підтримати - 32%.

Якщо ж Україна отримає принаймні певні гарантії безпеки, то більше половини українців (хоча і неохоче) підтримають припинення вогню. При цьому різниця між різними варіантами гарантій (з точки зору підтримки від української громадськості) - доволі незначна.

Так, варіант з розміщенням західних миротворців підтримають (для припинення вогню) - 60%, а категорично проти будуть - 34%. У разі ж членства в НАТО як гарантії безпеки 58% підтримають припинення вогню, а 32% будуть категорично проти. У випадку варіанту посиленої підтримки Сил оборони України (більше ППО, літаків тощо) 56% підтримують припинення вогню проти 35%, які будуть категорично проти.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.