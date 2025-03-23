Безумовне припинення вогню на столі з 11 березня, треба дотиснути Путіна, - Зеленський
Минулого тижня вже була пропозиція щодо безумовного припинення вогню. Однак Росія єдина, хто затягує війну, тому зараз треба дотиснути російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.
"Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джидді, абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це", - сказав президент.
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"Про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, у цьому ж зверненні Зеленський розповів, що в Саудівській Аравії сьогодні триває зустріч делегацій України та США. Цього разу переговори більш технічні.
"Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня - наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики", - зазначив президент.
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