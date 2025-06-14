Найбільший гонорар в кар'єрі! Скільки заробить Усик за реванш з Дюбуа

Хто отримає більше

Загальний гонорар за реванш становитиме 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Це більше 200 мільйонів доларів США.

Усик отримає 97,5 мільйона фунтів (приблизно 132 мільйони доларів). Дюбуа заробить 52,5 мільйона фунтів (71 мільйон доларів). Для обох суперників це будуть рекордні гонорари в їхніх кар'єрах.

Розподіл гонорару – 65% для Усика та 35% для Дюбуа – відображає статус українця як чинного володаря поясів WBA, WBC та WBO. Дюбуа вийде на ринг, як чемпіон за версією IBF.

Скільки боксери заробляли раніше

До цього найвищим гонораром для Усика були 114 мільйонів доларів, які він отримав за реванш із Тайсоном Ф'юрі.

Щодо Дюбуа, його рекорд набагато скромніший. За бій проти Ентоні Джошуа у вересні минулого року він заробив 4,6 мільйона доларів. Правда потім отримав відсоток від платних показів поєдинку, тож загальний дохід за цей мегафайт склав близько 13 млн у американській валюті.