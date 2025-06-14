Самый большой гонорар в карьере! Сколько заработает Усик за реванш с Дюбуа

Кто получит больше

Общий гонорар за реванш составит 150 миллионов фунтов стерлингов. Это более 200 миллионов долларов США.

Усик получит 97,5 миллиона фунтов (примерно 132 миллиона долларов). Дюбуа заработает 52,5 миллиона фунтов (71 миллион долларов). Для обоих соперников это будут рекордные гонорары в их карьерах.

Распределение гонорара - 65% для Усика и 35% для Дюбуа - отражает статус украинца как действующего обладателя поясов WBA, WBC и WBO. Дюбуа выйдет на ринг, как чемпион по версии IBF.

Сколько боксеры зарабатывали раньше

До этого самым высоким гонораром для Усика были 114 миллионов долларов, которые он получил за реванш с Тайсоном Фьюри.

Что касается Дюбуа, его рекорд гораздо скромнее. За бой против Энтони Джошуа в сентябре прошлого года он заработал 4,6 миллиона долларов. Правда потом получил процент от платных показов поединка, поэтому общий доход за этот мегафайт составил около 13 млн в американской валюте.