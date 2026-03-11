ua en ru
Найбільші газові гіганти у світі оголосили форс-мажор: що чекає ринки

14:59 11.03.2026 Ср
2 хв
Світові ринки чекає нове подорожчання газу?
aimg Костянтин Широкун
Найбільші газові гіганти у світі оголосили форс-мажор: що чекає ринки Фото: найбільші газові гіганти у світі оголосили форс-мажор (Getty Images)

Найбільші у світі трейдери природного газу, зокрема Shell та TotalEnergies, оголосили форс-мажор на тлі зупинки виробництва у Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту США та Ірану: що буде з видобутком нафти

За даними джерел Reuters, кілька компаній, які купують скраплений природний газ у QatarEnergy, включаючи Shell, TotalEnergies та деякі фірми в Азії, оголосили про форс-мажор для клієнтів, яким вони постачають газ.

Катар, другий за величиною експортер ЗПГ у світі, минулого тижня оголосив про зупинку виробництва на своєму об'єкті потужністю 77 млн тонн на рік та оголосив про форс-мажор щодо поставок ЗПГ.

Shell, який є найбільшим у світі трейдером ЗПГ, і TotalEnergies мають довгострокові партнерські відносини з QatarEnergy та є партнерами у масштабному проекті розширення Північного родовища компанії, метою якого є збільшення потужностей до 2027 року.

Аналітики оцінюють, що Shell споживає 6,8 млн тонн катарського СПГ на рік, тоді як TotalEnergies споживає 5,2 млн тонн на рік та продає їх своїм клієнтам по всьому світу.

На думку експертів, поки важко спрогнозувати реакцію ринків на цей форс-мажор. Але якщо пауза у роботі Shell та TotalEnergies затягнеться, то світові ціни на газ можуть і далі піти вгору.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі минулого тижня заявив Financial Times, що для повернення до нормальних поставок знадобиться "від тижнів до місяців", навіть якщо війна закінчиться сьогодні.

Що передувало

Нагадаємо, 8 березня Кувейт оголосив форс-мажор на тлі конфлікту Сполучених Штатів та Ірану, й почав зменшувати видобуток нафти у країні.

Національна нафтова компанія не повідомила, наскільки вона скоротить видобуток. У лютому Кувейт виробляв близько 2,6 млн барелів сирої нафти на день. Відомо, що скорочення стало запобіжним заходом і буде переглянуто в міру розвитку ситуації.

Також ми писали, що основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів, якщо рух через Ормузьку протоку буде повністю зупинений.

