Крупнейшие газовые гиганты в мире объявили форс-мажор: что ждет рынки

14:59 11.03.2026 Ср
2 мин
Мировые рынки ждет новое подорожание газа?
aimg Константин Широкун
Крупнейшие газовые гиганты в мире объявили форс-мажор: что ждет рынки Фото: крупнейшие газовые гиганты в мире объявили форс-мажор (Getty Images)

Крупнейшие в мире трейдеры природного газа, в частности Shell и TotalEnergies, объявили форс-мажор на фоне остановки производства в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Кувейт объявил форс-мажор на фоне конфликта США и Ирана: что будет с добычей нефти

По данным источников Reuters, несколько компаний, которые покупают сжиженный природный газ у QatarEnergy, включая Shell, TotalEnergies и некоторые фирмы в Азии, объявили о форс-мажоре для клиентов, которым они поставляют газ.

Катар, второй по величине экспортер СПГ в мире, на прошлой неделе объявил об остановке производства на своем объекте мощностью 77 млн тонн в год и объявил о форс-мажоре в отношении поставок СПГ.

Shell, который является крупнейшим в мире трейдером СПГ, и TotalEnergies имеют долгосрочные партнерские отношения с QatarEnergy и являются партнерами в масштабном проекте расширения Северного месторождения компании, целью которого является увеличение мощностей до 2027 года.

Аналитики оценивают, что Shell потребляет 6,8 млн тонн катарского СПГ в год, тогда как TotalEnergies потребляет 5,2 млн тонн в год и продает их своим клиентам по всему миру.

По мнению экспертов, пока трудно спрогнозировать реакцию рынков на этот форс-мажор. Но если пауза в работе Shell и TotalEnergies затянется, то мировые цены на газ могут и дальше пойти вверх.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на прошлой неделе заявил Financial Times, что для возвращения к нормальным поставкам понадобится "от недель до месяцев", даже если война закончится сегодня.

Что предшествовало

Напомним, 8 марта Кувейт объявил форс-мажор на фоне конфликта Соединенных Штатов и Ирана, и начал уменьшать добычу нефти в стране.

Национальная нефтяная компания не сообщила, насколько она сократит добычу. В феврале Кувейт производил около 2,6 млн баррелей сырой нефти в день. Известно, что сокращение стало мерой предосторожности и будет пересмотрено по мере развития ситуации.

Также мы писали, что основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней, если движение через Ормузский пролив будет полностью остановлено.

