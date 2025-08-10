Найбільше заявок. Названо топ спеціальностей, де хочуть вчитися абітурієнти

Куди подали найбільше заявок

Наразі найбільшим попитом користуються спеціальності, де ринок праці вже значно перенасичений, і знайти роботу за фахом дуже складно, підкреслює Винницький.

Лідером цього року є менеджмент. Незважаючи на те, що на цю спеціальність виділено лише 500 бюджетних місць по всій країні, вона залишається надзвичайно популярною.

"Але в топ-10 найпопулярніших спеціальностей залишаються психологія, комп'ютерні науки, освіта, мається на увазі підготовка вчителів. І медицина. І це насправді дуже нас надихає, це дуже позитивний тренд", – каже він.

Водночас популярні традиційні, так звані "кон'юктурні" спеціальності: це право, маркетинг і філологія. Де, на жаль, перезаповнений ринок праці, і де знайти роботу за фахом складно, зауважує співрозмовник.

"Вступник має можливість вступати, де вважає потрібним. Але за сьогоднішньою нашою системою переважно такий вступник буде платити сам за контрактну форму навчання. Оскільки держава підтримує тих, які мають найвищі результати, і саме їм надаються бюджетні місця", – додає Михайло Винницький.

Де найбільше бюджетних місць?

За словами Винницького, найбільше бюджетних місць виділяється на інженерні спеціальності. Наприклад, механічна інженерія має близько 2400 бюджетних місць, тоді як маркетинг – лише 300. Агрономія розрахована на 1900 бюджетних місць, а будівництво та цивільна інженерія – на 2800.

Держава підтримує і фінансує ті напрямки, які є важливими для розвитку економіки та відбудови країни. Проте такі пріоритети не завжди співпадають із вподобаннями самих вступників. Які, звісно, завжди мають право вступати туди, куди вважають за потрібне, відзначає він.

На STEM-спеціальності вступають мало

На запитання, чи може ситуація змінитися з часом, якщо в старшій школі більше популяризуватимуть інженерні та природничі спеціальності, Винницький зазначає: Міністерство освіти саме наразі активно працює над цим напрямом.

Зокрема, виділяються значні кошти, близько півмільярда гривень, на облаштування природничих кабінетів у старших профільних школах у рамках реформи НУШ. Ще стільки ж інвестується в розвиток STEM-освіти, зокрема на лабораторії для фізики та хімії, розвиваються математичні класи.

Винницький додав, що це безпрецедентні інвестиції, які, як очікується, принесуть зміни у виборі спеціальностей серед вступників приблизно за два-три роки.