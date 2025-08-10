Больше всего заявок. Назван топ специальностей, где хотят учиться абитуриенты

Куда подали больше всего заявок

Сейчас наибольшим спросом пользуются специальности, где рынок труда уже значительно перенасыщен, и найти работу по специальности очень сложно, подчеркивает Винницкий.

Лидером в этом году является менеджмент. Несмотря на то, что на эту специальность выделено всего 500 бюджетных мест по всей стране, она остается чрезвычайно популярной.

"Но в топ-10 самых популярных специальностей остаются психология, компьютерные науки, образование, имеется в виду подготовка учителей. И медицина. И это на самом деле очень нас вдохновляет, это очень позитивный тренд", – говорит он.

В то же время популярны традиционные, так называемые "конъюнктурные" специальности: это право, маркетинг и филология. Где, к сожалению, перезаполнен рынок труда, и где найти работу по специальности сложно, отмечает собеседник.

"Поступающий имеет возможность поступать, где считает нужным. Но по сегодняшней нашей системе преимущественно такой поступающий будет платить сам за контрактную форму обучения. Поскольку государство поддерживает тех, у кого самые высокие результаты, и именно им предоставляются бюджетные места", – добавляет Михаил Винницкий.

Где больше всего бюджетных мест?

По словам Винницкого, больше всего бюджетных мест выделяется на инженерные специальности. Например, механическая инженерия имеет около 2400 бюджетных мест, тогда как маркетинг – всего 300. Агрономия рассчитана на 1900 бюджетных мест, а строительство и гражданская инженерия – на 2800.

Государство поддерживает и финансирует те направления, которые важны для развития экономики и восстановления страны. Однако такие приоритеты не всегда совпадают с предпочтениями самих поступающих. Которые, конечно, всегда имеют право поступать туда, куда считают нужным, отмечает он.

На STEM-специальности поступают мало

На вопрос, может ли ситуация измениться со временем, если в старшей школе будут больше популяризировать инженерные и естественные специальности, Винницкий отмечает: Министерство образования сейчас как раз активно работает над этим направлением.

В частности, выделяются значительные средства, около полумиллиарда гривен, на обустройство естественных кабинетов в старших профильных школах в рамках реформы НУШ. Еще столько же инвестируется в развитие STEM-образования, в частности на лаборатории для физики и химии, развиваются математические классы.

Винницкий добавил, что это беспрецедентные инвестиции, которые, как ожидается, принесут изменения в выборе специальностей среди поступающих примерно через два-три года.