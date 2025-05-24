Чи повернуть в Україні навчання офлайн з вересня: відповідь Міносвіти

Навчання студентів вишів та учнів у школах там, де не дозволяє безпекова ситуація, буде тривати онлайн і надалі, поки залишається загроза, і в офлайн з вересня всіх не повернуть.

Чи повернуть школи та університети в офлайн з вересня

На запитання, чи розглядається можливість повернення з вересня до офлайн-навчання в регіонах, де це безпечно, заступник міністра відповів, що це залежить насамперед від безпекової ситуації.

"Всіх в офлайн з вересня не повернуть. Поки йдуть обстріли, очевидно, ми не можемо повернути в офлайн всіх. У нас немає можливості проводити весь освітній процес в підземеллі", – пояснив Михайло Вининцький.

За словами заступника міністра, це намагаються робити, максимально забезпечивши реалізацію політики "Школа офлайн". Будуючи підземні школи-укриття.

"Але ми не можемо забезпечити університетську освіту такого типу. Одна річ – це школа, де кілька класів. А тут – тисячі студентів. Тому з 1 вересня фактично все, що не в зоні бойових дій, йде або в змішаному форматі, або в офлайн форматі. Це Київ, західна частина України, в змішаному форматі – Одеса і Дніпро. Інші, на жаль, залишаються онлайн", – підкреслив він.

Які форми навчання запровадили на час війни

Нагадаємо, станом на 2025 рік українські школярі навчаються очно, дистанційно або у змішаній формі — залежно від безпекової ситуації в регіоні. Держава прагне максимально повертати дітей до офлайн-освіти: діє програма "Школа офлайн", активно облаштовуються укриття.

Дистанційне навчання зберігається для дітей на окупованих, прифронтових територіях і за кордоном. Для останніх введено скорочену програму у вигляді українознавчого компоненту.

Змішаний формат поєднує очне й дистанційне навчання і використовується в громадах із нестабільною ситуацією через війну.