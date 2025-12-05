Найбільше з Башкортостану. ЗМІ підтвердили загибель понад 150 000 росіян в Україні

Від 24 лютого 2022 року по 4 грудня 2025 року у медіа підтверджено загибель щонайменше 153 171 російського військового.

Про це повідомляє пише РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Видання "Медіазона" веде поіменний список загиблих російських військових, опираючись на відкриті дані: публікації у ЗМІ, повідомлення від родичів, оголошення про похорони, фото могил та інші верифіковані джерела.

Станом на 4 грудня 2025 року список налічує 153 171 задокументовану смерть. При цьому видання підкреслює, що це лише мінімум, адже не всі випадки публікуються.

Щоб наблизитися до реального масштабу втрат, "Медіазона" застосовує метод оцінки надмірної смертності серед чоловіків на базі даних реєстру спадщини - це дає змогу врахувати тих, чиї смерті не були оприлюднені.

За даними статистичної оцінки, фактичні втрати - як мінімум у декілька разів більші за зафіксовані.

Видання вважає, що списки не охоплюють усіх загиблих, зокрема мобілізованих, добровольців, полонених, загиблих на окупованих територіях або тих, чия загибель не була оприлюднена.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (з лютого 2022) офіційна Москва майже не розкривала реальні втрати. Це зробило незалежні бази на кшталт "Медіазони" одними з найнадійніших джерел даних.

У 2023 році "Медіазона" і колеги з медіа та волонтерських проєктів вже публікували оновлені оцінки - тоді йшлося про десятки тисяч підтверджених смертей.

Втрати Росії по регіонах

Регіональний розподіл підтверджених втрат РФ показує, що найбільше загиблих походять із депресивних національних республік та густонаселених областей із високим рівнем мобілізації. Дані "Медіазони" фіксують втрати за місцем проживання загиблих.

Найвищі показники мають південні та кавказькі регіони - Дагестан, Північна Осетія, Чечня, Башкортостан. Значні втрати також у Бурятії, Якутії та Тиві, де мобілізація була особливо масовою.

Серед великих регіонів лідирують Краснодарський і Ставропольський краї, Свердловська, Челябінська, Самарська та Ростовська області. Натомість Москва і Санкт-Петербург демонструють суттєво нижчі пропорційні втрати через нерівномірну мобілізацію.

Підрахунок відображає лише встановлені через відкриті джерела смерті, тому реальні цифри можуть бути значно більшими.

Пік регіональних втрат припав на період після мобілізації 2022 року та інтенсивні бої 2023-2025 років, особливо у місцях набору добровольців і ув’язнених.

Реальність війни в РФ

Станом на 1 грудня 2025 року в російські суди подано майже 90 тисяч заяв про визнання військовослужбовців загиблими або зниклими безвісти.

На тлі лавини позовів журналісти підтвердили загибель щонайменше 153 тисяч російських військових. Дані є орієнтовними та показують, які категорії військових зазнавали найбільших втрат у різні періоди:

улітку - на початку осені 2022 року домінували добровольці ,

на старті вторгнення найбільше втрачали ВДВ та мотострілецькі частини ,

наприкінці 2022-го та на початку 2023 року різко зросли втрати серед ув’язнених, завербованих “Вагнером” ,

у березні 2023-го саме ув’язнені стали найбільшою групою втрат,

з вересня 2024 року знову лідирують добровольці через спад вербування у колоніях та відсутність нової мобілізації.

Підтверджено загибель більш ніж 6,1 тисячі російських офіцерів, включно з 12 генералами, частина з яких загинула на фронті, інші - внаслідок ударів і диверсій у тилу.