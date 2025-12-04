ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, багато техніки та дронів ворога за добу, - Генштаб
Ворог за добу, станом на 4 грудня, втратив на фронті 1140 солдатів. Також ЗСУ "мінуснули" більше 200 безпілотників РФ та багато техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу - близько 1 177 370 (+1 140) осіб.
танків - 11 396 (+3) од.
бойових броньованих машин - 23 685 (+3) од.
артилерійських систем - 34 809 (+29) од.
РСЗВ - 1 556 (+1) од.
засоби ППО - 1 253 од.
літаків - 430 од.
гелікоптерів - 347 од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 86 476 (+245) од.
крилаті ракети - 4 024 од.
кораблі / катери - 28 од.
підводні човни - 1 од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 68 813 (+125) од.
спеціальна техніка - 4 012 од.
Фото: Сили оборони продовжують знищувати ворога (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуація на фронті
Найбільш напружена ситуація зараз на Покровському та Костянтинівському напрямках - 29 та 36 боєзіткнень відповідно згідно з останньою інформацією Генштабу.
При цьому росіяни продовжують щодня втрачати солдатів і техніку в ході війни проти України. Зокрема, з 2 на 3 грудня ворог втратив на фронті ще 1200 військових. Також ЗСУ знищили 12 артсистем, 47 одиниць автотехніки та 90 дронів.