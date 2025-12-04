ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, багато техніки та дронів ворога за добу, - Генштаб

Ворог за добу, станом на 4 грудня, втратив на фронті 1140 солдатів. Також ЗСУ "мінуснули" більше 200 безпілотників РФ та багато техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Найбільш напружена ситуація зараз на Покровському та Костянтинівському напрямках - 29 та 36 боєзіткнень відповідно згідно з останньою інформацією Генштабу.

При цьому росіяни продовжують щодня втрачати солдатів і техніку в ході війни проти України. Зокрема, з 2 на 3 грудня ворог втратив на фронті ще 1200 військових. Також ЗСУ знищили 12 артсистем, 47 одиниць автотехніки та 90 дронів.