Больше всего из Башкортостана. СМИ подтвердили гибель более 150 000 россиян в Украине
С 24 февраля 2022 года по 4 декабря 2025 года в медиа подтверждена гибель по меньшей мере 153 171 российского военного.
Об этом сообщает пишет РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
Издание "Медиазона" ведет поименный список погибших российских военных, опираясь на открытые данные: публикации в СМИ, сообщения от родственников, объявления о похоронах, фото могил и другие верифицированные источники.
По состоянию на 4 декабря 2025 года список насчитывает 153 171 задокументированную смерть. При этом издание подчеркивает, что это лишь минимум, ведь не все случаи публикуются.
Чтобы приблизиться к реальному масштабу потерь, "Медиазона" применяет метод оценки чрезмерной смертности среди мужчин на базе данных реестра наследства - это позволяет учесть тех, чьи смерти не были обнародованы.
По данным статистической оценки, фактические потери - как минимум в несколько раз больше зафиксированных.
Издание считает, что списки не охватывают всех погибших, в том числе мобилизованных, добровольцев, пленных, погибших на оккупированных территориях или тех, чья гибель не была обнародована.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину (с февраля 2022) официальная Москва почти не раскрывала реальные потери. Это сделало независимые базы вроде "Медиазона" одними из самых надежных источников данных.
В 2023 году "Медиазона" и коллеги из медиа и волонтерских проектов уже публиковали обновленные оценки - тогда речь шла о десятках тысяч подтвержденных смертей.
Потери России по регионам
Региональное распределение подтвержденных потерь РФ показывает, что больше всего погибших происходят из депрессивных национальных республик и густонаселенных областей с высоким уровнем мобилизации. Данные "Медиазоны" фиксируют потери по месту жительства погибших.
Самые высокие показатели имеют южные и кавказские регионы - Дагестан, Северная Осетия, Чечня, Башкортостан. Значительные потери также в Бурятии, Якутии и Тыве, где мобилизация была особенно массовой.
Среди крупных регионов лидируют Краснодарский и Ставропольский края, Свердловская, Челябинская, Самарская и Ростовская области. Зато Москва и Санкт-Петербург демонстрируют существенно более низкие пропорциональные потери из-за неравномерной мобилизации.
Подсчет отражает только установленные через открытые источники смерти, поэтому реальные цифры могут быть значительно больше.
Пик региональных потерь пришелся на период после мобилизации 2022 года и интенсивные бои 2023-2025 годов, особенно в местах набора добровольцев и заключенных.
Реальность войны в РФ
По состоянию на 1 декабря 2025 года в российские суды подано почти 90 тысяч заявлений о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести.
На фоне лавины исков журналисты подтвердили гибель по меньшей мере 153 тысяч российских военных. Данные являются ориентировочными и показывают, какие категории военных несли наибольшие потери в разные периоды:
-
летом - в начале осени 2022 года доминировали добровольцы,
-
на старте вторжения больше всего теряли ВДВ и мотострелковые части,
-
в конце 2022-го и в начале 2023 года резко возросли потери среди заключенных, завербованных "Вагнером",
-
в марте 2023-го именно заключенные стали самой большой группой потерь,
-
с сентября 2024 года снова лидируют добровольцы из-за спада вербовки в колониях и отсутствия новой мобилизации.
Подтверждена гибель более 6,1 тысячи российских офицеров, включая 12 генералов, часть из которых погибла на фронте, другие - в результате ударов и диверсий в тылу.
Потери России в войне
Напомним, что по обновленным оценкам Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения, РФ потеряли примерно 1 177 370 личного состава.
Только за последние сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1 140 российских военных.
Мы писали, что российская армия продолжает нести ежедневные потери в живой силе и технике во время войны против Украины.
Только за период со 2 на 3 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 1200 российских военных. Кроме того, было уничтожено 12 артиллерийских систем, 47 единиц автомобильной техники и 90 беспилотников врага.