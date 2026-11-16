Найбільша за десятиліття: у НАНЦ пояснили ситуацію з озоновою дірою у 2026 році

Максимальна площа озонової діри над Антарктикою наблизилась до рекордних показників 2000 року. Проте це - не єдиний важливий показник.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Над Антарктикою щороку фіксують ділянку атмосфери, де різко зменшується загальний вміст озону (який захищає Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання).
Саме це явище й отримало назву "озонова діра".
У НАНЦ уточнили, що вона переважно існує впродовж антарктичної весни - тобто коли в Україні осінь.
Спеціалісти розповіли, що площа - лише одна з характеристик озонової діри.
Адже важлива також її "глибина" - як сильно зменшується вміст озону.
Загальну кількість озону в стовпі атмосфери над певною точкою показують одиниці Добсона.
Причому чим нижче значення, тим менше озону.
"Нормальний загальний вміст становить 300-400 одиниць, а "поріг" озонової діри - менше за 220 одиниць", - пояснили в НАНЦ.
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Повідомляється, що цього року озонова діра є найбільшою за останнє десятиліття.
Її максимальна площа сягнула 27,1 млн км² - приблизно 90% від рекордного показника 2000 року.
Такі дані наводять:
"Причиною став аномально потужний полярний вихор, який підтримував сприятливі умови для руйнування озону", - констатували у НАНЦ.
"Хоч озонова діра й була велика за площею, проте не було зафіксовано аномально низьких значень концентрації озону в атмосфері", - поділився озонометрист 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Сергій Якущенко.
Це, за даними НАНЦ, ілюструють результати вимірювань:
"Водночас 9-11 жовтня цього року значення сягали 372-374 одиниць", - додали у НАНЦ.
Насамкінець експерти повідомили, що попри велику площу цьогорічної діри, довгострокова тенденція до відновлення озонового шару - зберігається.
Зазначається, що таку ситуацію науковці пов'язують зі скороченням використання озоноруйнівних речовин - завдяки міжнародним домовленостям.
"Водночас атмосферні умови можуть спричиняти значні коливання з року в рік", - підсумували у НАНЦ.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як збирають команду для "Академіка Вернадського" та що українські полярники досліджують в Антарктиці.
Крім того, ми повідомляли, що в нічному небі поблизу станції показались неймовірне червонувате полярне сяйво та дві сусідні галактики.
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