Червоне сяйво та дві галактики: українські полярники показали унікальні фото з Антарктики

У нічному небі поблизу станції "Академік Вернадський" в Антарктиці українські полярники зафіксували неймовірне червонувате полярне сяйво, а також дві сусідні галактики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спільну публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) та Universe Space Tech у Facebook.

Від чого залежить колір полярного сяйва

У НАНЦ розповіли, що зазвичай полярне сяйво люди уявляють зеленим.

Проте насправді воно може набувати різних кольорів.

Це залежить від того:

які атоми й молекули газів в атмосфері Землі випромінюють світло;

на якій висоті це відбувається.

Червонувате полярне сяйво поблизу станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Коли з'являється червонувате полярне сяйво

Спеціалісти пояснили, що коли високоенергетичні заряджені частинки сонячного вітру потрапляють у верхні шари атмосфери, вони:

іонізують атоми та молекули різних газів;

змушують їх випромінювати світло різних кольорів.

"Червоні й зелені відтінки переважно пов'язані з випромінюванням саме кисню", - повідомили у НАНЦ.

Уточнюється, що на висотах понад 200 км атомарний кисень часто створює саме червоне світіння, тоді як нижче - вже зелене.

Червоні й зелені відтінки пов'язані переважно з випромінюванням кисню ​​​(фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Які галактики вдалось побачити полярникам

На світлинах, зроблених з острова Галіндез у Західній Антарктиці метеорологом-озонометристом Сергієм Якущенком, можна побачити не лише червонувате полярне сяйво, а й дві сусідні галактики:

Велику Магелланову Хмару;

Малу Магелланову Хмару.

Велика та Мала Магелланові Хмари ​​​(фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Якщо придивитися до фото неозброєним оком, вони схожі на дві розмиті світлі туманні плями серед зір.

"На цих кадрах поєдналися явища зовсім різних масштабів. Полярне сяйво виникає за сотні кілометрів над Землею, а світло Магелланових Хмар долало космічний простір сотні тисяч років, перш ніж потрапити до об'єктива камери", - наголошується у публікації.

Сусідні галактики схожі на розмиті світлі туманні плями серед зір ​​​(фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Як далеко від Землі розташовані ці галактики

Експерти повідомили, що Велика та Мала Магелланові Хмари - це карликові галактики, які є супутниками нашого Чумацького Шляху:

Велика Магелланова Хмара розташована приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі;

Мала Магелланова Хмара - за 200 тисяч світлових років.

"Обидві можна спостерігати неозброєним оком у Південній півкулі за сприятливих умов", - уточнили в НАНЦ.