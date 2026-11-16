Самая большая за десятилетие: в НАНЦ объяснили ситуацию с озоновой дырой в 2026 году

Какое явление называют "озоновая дыра"

Над Антарктикой ежегодно фиксируют участок атмосферы, где резко уменьшается общее содержание озона (который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения).

Именно это явление и получило название "озоновая дыра".

В НАНЦ уточнили, что она преимущественно существует на протяжении антарктической весны - то есть когда в Украине осень.

Общие характеристики озоновой дыры

Специалисты рассказали, что площадь - лишь одна из характеристик озоновой дыры.

Ведь важна также ее "глубина" - как сильно уменьшается содержание озона.

Общее количество озона в столбе атмосферы над определенной точкой показывают единицы Добсона.

Причем чем ниже значение, тем меньше озона.

"Нормальное общее содержание составляет 300-400 единиц, а "порог" озоновой дыры - менее 220 единиц", - объяснили в НАНЦ.

Читайте также: Украинские полярники показали уникальный "мыльный пузырь" в небе возле "Вернадского" (фото)

Площадь озоновой дыры в 2026 году

Сообщается, что в этом году озоновая дыра является самой большой за последнее десятилетие.

Ее максимальная площадь достигла 27,1 млн км² - примерно 90% от рекордного показателя 2000 года.

Такие данные приводят:

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA);

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Причиной стал аномально мощный полярный вихрь, который поддерживал благоприятные условия для разрушения озона", - констатировали в НАНЦ.

"Глубина" озоновой дыры текущего года

"Хотя озоновая дыра и была большая по площади, однако не было зафиксировано аномально низких значений концентрации озона в атмосфере", - поделился озонометрист 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Сергей Якущенко.

Это, по данным НАНЦ, иллюстрируют результаты измерений:

на Южном полюсе нынешний минимум составил 105 единиц Добсона 17 октября (тогда как самый низкий показатель за всю историю наблюдений в этой точке - 92 единицы, в октябре 2006 года);

нынешний минимум составил 105 единиц Добсона 17 октября (тогда как самый низкий показатель за всю историю наблюдений в этой точке - 92 единицы, в октябре 2006 года); на антарктической станции "Академик Вернадский" самый низкий из показателей - 168 единиц Добсона - зафиксировали 23 октября (тогда как исторический минимум составлял 118 единиц Добсона и был зарегистрирован в сентябре 2000 года).

"В то же время 9-11 октября этого года значения достигали 372-374 единиц", - добавили в НАНЦ.

Особенности озоновой дыры в 2026 году (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Правда ли, что озоновый слой восстанавливается

В заключение эксперты сообщили, что, несмотря на большую площадь дыры этого года, долгосрочная тенденция к восстановлению озонового слоя - сохраняется.

Отмечается, что такую ситуацию ученые связывают с сокращением использования озоноразрушающих веществ - благодаря международным договоренностям.

"В то же время атмосферные условия могут вызывать значительные колебания из года в год", - подытожили в НАНЦ.