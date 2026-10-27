Аномалія в Антарктиці: українські полярники зафіксували історичний температурний рекорд
Українські полярники зафіксували біля антарктичної станції "Академік Вернадський" рекордну для жовтня температуру повітря. Цей показник став найвищим за всі роки спостережень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Про який температурний рекорд йдеться
Громадянам розповіли, що українські полярники зафіксували біля "Вернадського" рекордну для жовтня температуру повітря.
Ввечері 18 жовтня 2026 року вона склала +11,1°С.
"Це найвищий показник за всі роки спостережень", - наголосили в НАНЦ.
Історичний температурний рекорд зафіксували біля "Вернадського" (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Які найвищі температури фіксували вчені до цього
Згідно з інформацією НАНЦ, попередній жовтневий рекорд був встановлений:
- у 1968 році;
- на рівні +7,9°С.
В цілому ж найвища температура, яку фіксували українські вчені в районі станції "Академік Вернадський", становить +12,7°С (це було в лютому 2022 року).
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Чому науковці кажуть про "тривожну тенденцію"
"Між загальним і жовтневим максимумами невелика різниця - лише 1,6°С. Але слід враховувати, що йдеться про різні пори року", - констатував очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.
Він пояснив, що лютий - це "розпал антарктичного літа". Тоді як жовтень - "початок весни".
"Тож це тривожна тенденція", - наголосив експерт.
У НАНЦ розповіли, що в обох випадках йдеться про різкий "стрибок" температури повітря.
Так, цього разу вона зросла з +1,2°С до +11,1°С (тобто майже на 10 градусів) лише за дві з половиною години.
При цьому також:
- різко зменшилася вологість повітря (з 90% до 54%);
- швидкість вітру - навпаки зросла з 1,5 м/с до 13,1 м/с (і змінився його напрямок).
Зміна температури й вологості впродовж вечора 18 жовтня (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)
Що могло стати причиною різкого потепління
Усі фактори, за даними спеціалістів, вказують на те, що причиною різкого потепління став "гірський фен" - сухий теплий вітер з гір.
Цей ефект виникає тоді, коли потік теплого й вологого повітря:
- натикається на гірський хребет;
- перетікає через нього.
"У нашому районі це вершини півострова Київ, навпроти якого розташований острів Галіндез з "Вернадським", - уточнили в НАНЦ.
Експерти пояснили, що піднявшись нагору, повітря втрачає вологу - з неї утворюються хмари та опади (під час конденсації - виділяється тепло).
Подолавши вершину, повітря спускається вниз, стискається та ще більше нагрівається.
"Так з'являється теплий сухий потік, що призводить до різкого зростання температури і танення льодовиків", - зауважили в НАНЦ.
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Уточнюється, що в цілому "гірські фени" - типове явище для цього району Антарктики.
Але нинішній випадок мав особливу інтенсивність.
Це сталось, ймовірно, через підсилення іншим явищем - "атмосферною рікою".
Йдеться про вузькі смуги з високою концентрацією атмосферної вологи.
Фахівці зауважили, що останніми роками вони дедалі частіше проникають з тропіків у полярні регіони й переносять багато теплого вологого повітря.
Це - один із наслідків зміни клімату, який активно вивчають науковці НАНЦ.
Погода біля української антарктичної науково-дослідної станції буває різна (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Анжеліка Ганчук)
"Цікаво, що одночасно з потеплінням метеорологи спостерігали над горами сочевицеподібні хмари", - повідомили в центрі (й додали, що докладно роздивитися їх можна на фото).
Вони є частими супутниками "гірського фену" (утворюючись з тієї вологи, яку потік "втрачає" на вершині гори).
Через постійне "підживлення" конденсатом такі хмари:
- начебто "зависають" на одному місці;
- мають чітку овальну форму.
"Також на одній зі світлин видно джерело екстремального тепла - темні хмари над горами. Найімовірніше у той момент з них йшли сильні опади", - підсумували в НАНЦ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українське науково-дослідницьке судно "Ноосфера" розпочало шостий антарктичний сезон. У межах місії заплановане розширення географії досліджень та міжнародної співпраці.
Крім того, ми пояснювали, де в Антарктиці й навіщо створили унікальну заповідну зону (за ініціативою українців).
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