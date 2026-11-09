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Українські полярники показали унікальну "мильну бульбашку" в небі біля "Вернадського" (фото)

12:12 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Українські полярники показали унікальну "мильну бульбашку" в небі біля "Вернадського" (фото) Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Українські полярники помітили біля антарктичної станції "Академік Вернадський" іризацію перистих хмар. Дивовижне явище в небі було схожим на велику "мильну бульбашку".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Що таке іризація та за яких умов виникає це явище

У НАНЦ розповіли, що українські полярники біля "Вернадського" зазнімкували дивовижне явище - іризацію перистих хмар.

"Це має вигляд нерівної кольорової плями на небі: неначе там летить велика мильна бульбашка", - уточнили науковці.

Повідомляється, що такий оптичний ефект виникає тоді, коли сонячне світло огинає дрібні перешкоди й проникає за них (дифракція).

Після цього світлові хвилі накладаються одна на одну, створюючи кольорові переливи (інтерференція).

Українські полярники показали унікальну &quot;мильну бульбашку&quot; в небі біля &quot;Вернадського&quot; (фото)Іризація перистих хмар біля "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Анжеліка Ганчук)

"У перистих хмарах такими перешкодами є дрібні кристали льоду, з яких вони переважно складаються", - пояснили в НАНЦ.

Йдеться про хмари верхнього ярусу, які в полярних регіонах "живуть" на висотах 4-6 км (де температура від -20°С та нижче).

Вони - легкі та прозорі, тож на них добре видно кольорову "гру" світла.

Характер іризації, за даними спеціалістів, залежить від:

  • розмірів кристалів;
  • їхньої форми;
  • їхнього розподілу.

"Але що цікаво - кольори завжди розташовані нерівномірно, повторюючи структуру хмари", - зауважили в НАНЦ.

Саме це головним чином відрізняє іризацію від інших подібних явищ - вінця або гало.

Українські полярники показали унікальну &quot;мильну бульбашку&quot; в небі біля &quot;Вернадського&quot; (фото)Характер іризації залежить від кількох різних факторів (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Анжеліка Ганчук)

Останні мають чітку форму кола й розташовані симетрично відносно джерела світла (хоча й із різним радіусом).

Тим часом форма іризації залежить від обрисів хмари.

"До речі, це явище частіше можна спостерігати на хмарах нижнього та середнього ярусів, однак лише на їхніх краях. Це пов'язано з тим, що такі хмари - непрозорі, але водночас мають прозорі краї", - підсумували в НАНЦ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські полярники зафіксували історичний температурний рекорд.

Крім того, в нічному небі поблизу станції "Академік Вернадський" показались неймовірне червонувате полярне сяйво та дві сусідні галактики.

Читайте також, як збирають команду для "Академіка Вернадського" та що українські полярники досліджують в Антарктиці.

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