Самая большая за десятилетие: в НАНЦ объяснили ситуацию с озоновой дырой в 2026 году
Максимальная площадь озоновой дыры над Антарктикой приблизилась к рекордным показателям 2000 года. Однако это - не единственный важный показатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Какое явление называют "озоновая дыра"
Над Антарктикой ежегодно фиксируют участок атмосферы, где резко уменьшается общее содержание озона (который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения).
Именно это явление и получило название "озоновая дыра".
В НАНЦ уточнили, что она преимущественно существует на протяжении антарктической весны - то есть когда в Украине осень.
Общие характеристики озоновой дыры
Специалисты рассказали, что площадь - лишь одна из характеристик озоновой дыры.
Ведь важна также ее "глубина" - как сильно уменьшается содержание озона.
Общее количество озона в столбе атмосферы над определенной точкой показывают единицы Добсона.
Причем чем ниже значение, тем меньше озона.
"Нормальное общее содержание составляет 300-400 единиц, а "порог" озоновой дыры - менее 220 единиц", - объяснили в НАНЦ.
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Площадь озоновой дыры в 2026 году
Сообщается, что в этом году озоновая дыра является самой большой за последнее десятилетие.
Ее максимальная площадь достигла 27,1 млн км² - примерно 90% от рекордного показателя 2000 года.
Такие данные приводят:
- Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA);
- Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Причиной стал аномально мощный полярный вихрь, который поддерживал благоприятные условия для разрушения озона", - констатировали в НАНЦ.
"Глубина" озоновой дыры текущего года
"Хотя озоновая дыра и была большая по площади, однако не было зафиксировано аномально низких значений концентрации озона в атмосфере", - поделился озонометрист 31-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Сергей Якущенко.
Это, по данным НАНЦ, иллюстрируют результаты измерений:
- на Южном полюсе нынешний минимум составил 105 единиц Добсона 17 октября (тогда как самый низкий показатель за всю историю наблюдений в этой точке - 92 единицы, в октябре 2006 года);
- на антарктической станции "Академик Вернадский" самый низкий из показателей - 168 единиц Добсона - зафиксировали 23 октября (тогда как исторический минимум составлял 118 единиц Добсона и был зарегистрирован в сентябре 2000 года).
"В то же время 9-11 октября этого года значения достигали 372-374 единиц", - добавили в НАНЦ.
Особенности озоновой дыры в 2026 году (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Правда ли, что озоновый слой восстанавливается
В заключение эксперты сообщили, что, несмотря на большую площадь дыры этого года, долгосрочная тенденция к восстановлению озонового слоя - сохраняется.
Отмечается, что такую ситуацию ученые связывают с сокращением использования озоноразрушающих веществ - благодаря международным договоренностям.
"В то же время атмосферные условия могут вызывать значительные колебания из года в год", - подытожили в НАНЦ.
Напомним, ранее мы объясняли, как собирают команду для "Академика Вернадского" и что украинские полярники исследуют в Антарктике.
Кроме того, мы сообщали, что в ночном небе возле станции показались невероятное красноватое полярное сияние и две соседние галактики.
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