Найбільша атака в історії: як майже 200 літаків Ізраїлю "прошили" небо Ірану

Ізраїль відкрив небо Ірану

Нагадаємо, що внаслідок серії ударів ЦАХАЛ фактично відкрив небо над Іраном, знищивши стратегічні системи ППО, що дозволяє ізраїльській авіації діяти в іранському повітряному просторі з більшою свободою.

Раніше стало відомо, що серед потенційних цілей ізраїльської атаки розглядалися об'єкти, пов'язані з вищим керівництвом Ісламської республіки, включаючи резиденцію верховного лідера Алі Хаменеї.

Водночас офіційний Тегеран вже заявив про готовність до відповіді, наголосивши, що США також "доведеться заплатити" за підтримку дій Тель-Авіва.

Експерти наразі оцінюють, чи призведе цей обмін ударами до початку повномасштабної регіональної війни на Близькому Сході.