Ізраїль "відкрив небо" над Іраном: у ЦАХАЛ назвали важливу ціль удару

Ізраїль, Субота 28 лютого 2026 18:05
Ізраїль "відкрив небо" над Іраном: у ЦАХАЛ назвали важливу ціль удару Фото: Ізраїль завдав удару по стратегічній системі ППО Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Ізраїльські військові завдали масштабного удару по стратегічних об'єктах протиповітряної оборони Ірану, суттєво обмеживши можливості Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Читайте також: В Ізраїлі заговорили про можливу ліквідацію лідера Ірану

Деталі операції

За інформацією військових, під час операції, що базувалася на точних розвідувальних даних, під удар потрапили ключові системи ППО іранського режиму.

Зокрема, у районі Керманшаха на заході Ірану була уражена передова зенітно-ракетна установка SA-65.

У ЦАХАЛ підкреслили стратегічне значення цієї атаки.

"Ці удари були проведені з метою встановлення та посилення свободи дій ВПС Ізраїлю над повітряною територією Ірану", - йдеться у повідомленні.

Ізраїль &quot;відкрив небо&quot; над Іраном: у ЦАХАЛ назвали важливу ціль ударуФото: системи ППО іранського режиму (idfanc.activetrail.biz)

Наслідки для КВІР

Військове командування Ізраїлю зазначає, що операція "Ривіння лева" стала серйозним ударом по оборонному потенціалу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Головною метою дій Ізраїлю називають послаблення військових спроможностей ворога та запобігання загрозам у напрямку внутрішнього фронту Держави Ізраїль.

Чи буде масштабна війна

Нагадаємо, що Ізраїль завдав наймасовішого за останні роки удару по Ірану, атакувавши ядерні та військові об’єкти.

Серед можливих цілей спільної операції Ізраїлю та США називали верховного лідера Алі Хаменеї, президента Масуд Пезешкіян та інших представників керівництва країни.

Пізніше ізраїльська сторона повідомляла про можливу ліквідацію лідера Ірану.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про готовність Тегерана до деескалації та переговорів зі США після припинення атак. При цьому він наголосив, що, на думку іранської сторони, Вашингтону доведеться відповісти за розпочатий конфлікт.

