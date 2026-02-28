США доведеться заплатити: Іран заявив про готовність до переговорів і деескалації
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі стверджує, що Тегеран готовий до деескалації та переговорів США після припинення ударів. Водночас він каже, що Вашингтону доведеться заплатити за розпочату війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
"Зараз ніякого зв'язку немає. Але якщо американці захочуть поговорити з нами, вони знають, як зі мною зв'язатися. Ми, безумовно, зацікавлені в деескалації", - сказав Арагчі.
Він також стверджує, що Тегеран нібито не хоче війни, а Штатам доведеться заплатити за їхній вибір.
"Це війна за власним вибором Сполучених Штатів, і їм доведеться за це заплатити. Але, що стосується нас, ми не хочемо війни", - заявив дипломат.
Міністр додав, що Іран з метою "самооборони" атакує американські військові бази на Близькому Сході, підкресливши, що самообороні "немає меж".
"Ми не є ініціаторами цієї агресії. Це Сполучені Штати та Ізраїль почали цю агресію. Тому для нас немає межі самообороні, але щойно агресія припиниться, ми також перетворимо самооборону", - резюмував він.
Що сталося
Нагадаємо, у суботу 28 лютого Ізраїль і США розпочали спільну атаку по Ірану для усунення загроз безпеці. Атака сталася на тлі чергових провальних переговорів із Тегераном щодо ядерної угоди, які відбулися цього тижня.
Президент США Дональд Трамп уже публічно підтвердив, що Америка розпочала військову компанію для усунення загроз з боку чинного режиму. Як каже Трамп, основна мета операції - захист американського народу і союзників.
У відповідь Іран запустив ракети в бік Ізраїлю, а такожзавдав ударів по військових об'єктах США щонайменше в Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.
До речі, ізраїльські ЗМІ пишуть, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, можливо, загинув від сьогоднішніх ударів США та Ізраїлю. Заявляється, що він відрізаний від зв'язку і його доля невідома. При цьому в МЗС Ірану спростовують такі твердження.