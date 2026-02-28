Крупнейшая атака в истории: как почти 200 самолетов Израиля "прошили" небо Ирана

Детали операции

По информации военных, под руководством разведки израильская авиацияатаковала ракетный массив и оборонительные системы иранского режима в западной и центральной частях страны.

Этот вылет стал крупнейшим в истории Воздушных сил Израиля (ВВС) по количеству задействованных бортов и уровню синхронизации.

Во время операции истребители сбросили сотни боеприпасов, поразив примерно 500 целей.

В частности, удары были направлены на зенитно-ракетные комплексы и пусковые установки, что позволило ЦАХАЛ расширить преимущество в воздушном пространстве Ирана.

Уничтожение угроз

Один из ключевых ударов пришелся на объект в городе Тебриз на западе Ирана.

По данным разведки, иранское подразделение планировало использовать эту площадку для запуска десятков ракет класса "земля-земля" по гражданским объектам в Израиле.

"Военная операция предотвратила многочисленные угрозы для истребителей ВВС Израиля и израильского гражданского населения", - отмечают в ЦАХАЛ.

В ведомстве добавили, что армия будет продолжать действовать для ослабления военного потенциала иранского режима.