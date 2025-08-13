Навроцький закликав саджати до в'язниці за демонстрацію символіки ОУН-УПА
Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на скандал під час концерту білоруського репера Макса Коржа. Він закликав саджати до в'язниці за демонстрацію символіки ОУН-УПА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Навроцький розповів, що коли ще очолював польський Інститут національної пам’яті, брав участь у підготовці проєкту поправок до Закону про цю установу, а також розширення списку символів, заборонених законом. До останнього автори проєкту хотіли додати червоно-чорний прапор УПА.
Він закликав розглянути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за демонстрацію такої символіки, щоб у майбутньому не допустити подібних інцидентів.
"Це потрібно зробити в Польщі. Я знаю, що цей законопроєкт знаходиться в польському парламенті. Сподіваюся, що парламентська більшість нарешті його ухвалить", - заявив польський президент.
За його словами, символіка Степана Бандери є для нього обурливою. А її присутність у Польщі той назвав абсолютно "неприйнятною".
"Ми повинні реагувати дуже рішуче, просто висилаючи таких людей з Польщі", - наголосив він.
Навроцький вважає, що це могла бути російська провокація. Та водночас він заявив, що державна освіта має вирішальне значення.
"Ми знаємо, що в Україні в системі освіти символіка Бандери не описується відповідно до історичних досліджень. А між тим, прихильники Бандери несуть відповідальність за загибель 120 тисяч поляків", - зазначив він.
За словами польського президента, у майбутньому він може порушити відповідне питання з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я зазначив, що всі питання, що стосуються минулого, також важливі для нашого майбутнього з Україною, тому ця тема порушувалася в нашій розмові, але на наступній зустрічі, якщо вона буде у форматі, де я зможу її обговорити, я не бачу проблеми", - додав він.
Сутички на концерті Макса Коржа
Нагадаємо, 9 серпня під час виступу білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні ім. К. Гурського у Варшаві деякі відвідувачі порушили порядок, перестрибуючи через бар’єри та потрапляючи на поле стадіону, а також запалювали фаєри.
Також під час концерту один з присутніх підняв прапор УПА з тризубом, а інший синьо-жовтий стяг із символом "Ідея Нація".
Польські правоохоронці затримали 109 осіб, а ще 50 оштрафували на загальну суму 11 450 злотих.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже висловився про подію. Він вважає, що Росія намагається розсварити Україну і Польщу з наближенням закінчення війни. Це сценарій, зрежисований диктатором Володимиром Путіним та іноземними агентами.
Також Туск заявив, що Польща депортує 63 осіб після заворушень на концерті Коржа, серед них 57 - громадяни України.