Навроцький закликав саджати до в'язниці за демонстрацію символіки ОУН-УПА

Середа 13 серпня 2025 17:40
UA EN RU
Навроцький закликав саджати до в'язниці за демонстрацію символіки ОУН-УПА Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на скандал під час концерту білоруського репера Макса Коржа. Він закликав саджати до в'язниці за демонстрацію символіки ОУН-УПА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Навроцький розповів, що коли ще очолював польський Інститут національної пам’яті, брав участь у підготовці проєкту поправок до Закону про цю установу, а також розширення списку символів, заборонених законом. До останнього автори проєкту хотіли додати червоно-чорний прапор УПА.

Він закликав розглянути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за демонстрацію такої символіки, щоб у майбутньому не допустити подібних інцидентів.

"Це потрібно зробити в Польщі. Я знаю, що цей законопроєкт знаходиться в польському парламенті. Сподіваюся, що парламентська більшість нарешті його ухвалить", - заявив польський президент.

За його словами, символіка Степана Бандери є для нього обурливою. А її присутність у Польщі той назвав абсолютно "неприйнятною".

"Ми повинні реагувати дуже рішуче, просто висилаючи таких людей з Польщі", - наголосив він.

Навроцький вважає, що це могла бути російська провокація. Та водночас він заявив, що державна освіта має вирішальне значення.

"Ми знаємо, що в Україні в системі освіти символіка Бандери не описується відповідно до історичних досліджень. А між тим, прихильники Бандери несуть відповідальність за загибель 120 тисяч поляків", - зазначив він.

За словами польського президента, у майбутньому він може порушити відповідне питання з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я зазначив, що всі питання, що стосуються минулого, також важливі для нашого майбутнього з Україною, тому ця тема порушувалася в нашій розмові, але на наступній зустрічі, якщо вона буде у форматі, де я зможу її обговорити, я не бачу проблеми", - додав він.

Сутички на концерті Макса Коржа

Нагадаємо, 9 серпня під час виступу білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні ім. К. Гурського у Варшаві деякі відвідувачі порушили порядок, перестрибуючи через бар’єри та потрапляючи на поле стадіону, а також запалювали фаєри.

Також під час концерту один з присутніх підняв прапор УПА з тризубом, а інший синьо-жовтий стяг із символом "Ідея Нація".

Польські правоохоронці затримали 109 осіб, а ще 50 оштрафували на загальну суму 11 450 злотих.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже висловився про подію. Він вважає, що Росія намагається розсварити Україну і Польщу з наближенням закінчення війни. Це сценарій, зрежисований диктатором Володимиром Путіним та іноземними агентами.

Також Туск заявив, що Польща депортує 63 осіб після заворушень на концерті Коржа, серед них 57 - громадяни України.

