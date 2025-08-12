ua en ru
Польща видворить 57 українців після сутичок на концерті Макса Коржа у Варшаві

Вівторок 12 серпня 2025
Польща видворить 57 українців після сутичок на концерті Макса Коржа у Варшаві Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща депортує 63 осіб після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них 57 - громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого TVN24.

Туск заявив, що ситуація, яка так сильно шокувала громадську думку, "нарешті вирішилася".

"Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції", - сказав прем'єр.

За словами Туска, проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з Польщі. Ці особи повинні будуть залишити країну або добровільно, або під примусом. Він додав, що серед фігурантів 57 українців та шість білорусів.

Сутички на концерті Макса Коржа

Білоруський репер Макс Корж виступив на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві 9 серпня.

Деякі відвідувачі вирішили порушити правила, перестрибнувши через бар'єри на поле стадіону. Охоронці намагалися зупинити порушників. На стадіоні також запалювали фаєри.

Крім того, під час концерту один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший - синьо-жовтий прапор із символом "Ідея Нація".

Загалом поліція затримала 109 осіб, а оштрафувала - 50 людей на загальну суму 11450 злотих.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія намагається розсварити Україну і Польщу. На його думку, антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі - це сценарій, "зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами".

