Туск заявив про спроби Росії розсварити Україну і Польщу
Росія намагається розсварити Україну і Польщу з наближенням закінчення війни. Це сценарій, зрежисований диктатором Володимиром Путіним та іноземними агентами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в X (Twitter).
Як зазначив Туск, у міру того, як війна в Україні наближається до кінця, Росія робить усе можливе, щоб розсварили Київ і Варшаву.
"Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі - це сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", - заявив прем'єр.
Нагадаємо, у Польщі розслідують акт вандалізму над пам’ятником жертвам Волинської трагедії. Там невідомі написали "Слава УПА" та зобразили червоно-чорний прапор.
Також зазначимо, що у квітні в Україні провели ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році. Це була перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років.
У серпні ексгумаційні роботи розпочали на території колишнього цвинтаря у Львові.
Україна своєю чергою планує у вересні почати ексгумацію на території Польщі.
Варто додати, що Польща надає Україні військову та політичну підтримку. На території Польщі знаходить логістичний хаб, через який в Україну йде військова допомога.