Туск заявив про спроби Росії розсварити Україну і Польщу

Росія намагається розсварити Україну і Польщу з наближенням закінчення війни. Це сценарій, зрежисований диктатором Володимиром Путіним та іноземними агентами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в X (Twitter).

Як зазначив Туск, у міру того, як війна в Україні наближається до кінця, Росія робить усе можливе, щоб розсварили Київ і Варшаву. "Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі - це сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", - заявив прем'єр.