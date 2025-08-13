Навроцкий призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на скандал во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Он призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Навроцкий рассказал, что когда еще возглавлял польский Институт национальной памяти, участвовал в подготовке проекта поправок к Закону об этом учреждении, а также расширения списка символов, запрещенных законом. К последнему авторы проекта хотели добавить красно-черный флаг УПА.

Он призвал рассмотреть законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за демонстрацию такой символики, чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов.

"Это нужно сделать в Польше. Я знаю, что этот законопроект находится в польском парламенте. Надеюсь, что парламентское большинство наконец его примет", - заявил польский президент.

По его словам, символика Степана Бандеры является для него возмутительной. А ее присутствие в Польше тот назвал абсолютно "неприемлемым".

"Мы должны реагировать очень решительно, просто высылая таких людей из Польши", - подчеркнул он.

Навроцкий считает, что это могла быть российская провокация. Но в то же время он заявил, что государственное образование имеет решающее значение.

"Мы знаем, что в Украине в системе образования символика Бандеры не описывается в соответствии с историческими исследованиями. А между тем, сторонники Бандеры несут ответственность за гибель 120 тысяч поляков", - отметил он.

По словам польского президента, в будущем он может поднять соответствующий вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я отметил, что все вопросы, касающиеся прошлого, также важны для нашего будущего с Украиной, поэтому эта тема поднималась в нашем разговоре, но на следующей встрече, если она будет в формате, где я смогу ее обсудить, я не вижу проблемы", - добавил он.