Головна » Новини » Політика

Навроцький: загрозу від Путіна може зупинити тільки Трамп

Польща, Середа 14 січня 2026 16:20
UA EN RU
Навроцький: загрозу від Путіна може зупинити тільки Трамп Фото: президент Польщі Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає Росію для Європи - як і було багато років до вторгнення в Україну. А єдиним, хто може впоратися із цією загрозою, Навроцький вважає президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Навроцького британському BBC.

Зокрема Навроцький заявив, що Польща "не знає іншої Росії, окрім агресивної". Російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

"Ми в Польщі не знаємо іншої Росії, окрім агресивної. Не кажучи вже про царську Росію, білу Росію, більшовицьку Росію чи сьогоднішню путінську Росію - вона завжди є загрозою для Польщі, для Європи, для Східно-Центральної Європи", - сказав президент.

Навроцький додав, що оскільки Росія залишається загрозою для Європи, єдиним, хто може зупинити цю загрозу, є президент США. Навроцький закликав Європу "зробити все можливе", щоб підтримати Трампа в його зусиллях щодо стримування РФ та припинення війни в Україні.

"Росія все ще є загрозою для Європи. І Дональд Трамп сьогодні є єдиним лідером, який може вирішити цю проблему, і ми повинні підтримувати його в цьому процесі", - резюмував він.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Пізніше стало відомо, що це була ракета "Орєшнік" - спочатку це заявила РФ, а пізніше на основі вивчення рештків ракети підтвердила й Україна.

Ракета впала неподалік від кордону з Польщею. При цьому Київ попередив Варшаву про можливе застосування Росією ракети "Орєшнік" ще до початку атаки. Це дозволило польській армії підготувати системи ППО та відстежити траєкторію гіперзвукової цілі від самого моменту запуску.

