Навроцький: загрозу від Путіна може зупинити тільки Трамп

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає Росію для Європи - як і було багато років до вторгнення в Україну. А єдиним, хто може впоратися із цією загрозою, Навроцький вважає президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Навроцького британському BBC .

Зокрема Навроцький заявив, що Польща "не знає іншої Росії, окрім агресивної". Російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

"Ми в Польщі не знаємо іншої Росії, окрім агресивної. Не кажучи вже про царську Росію, білу Росію, більшовицьку Росію чи сьогоднішню путінську Росію - вона завжди є загрозою для Польщі, для Європи, для Східно-Центральної Європи", - сказав президент.

Навроцький додав, що оскільки Росія залишається загрозою для Європи, єдиним, хто може зупинити цю загрозу, є президент США. Навроцький закликав Європу "зробити все можливе", щоб підтримати Трампа в його зусиллях щодо стримування РФ та припинення війни в Україні.

"Росія все ще є загрозою для Європи. І Дональд Трамп сьогодні є єдиним лідером, який може вирішити цю проблему, і ми повинні підтримувати його в цьому процесі", - резюмував він.