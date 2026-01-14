ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Навроцкий: угрозу от Путина может остановить только Трамп

Польша, Среда 14 января 2026 16:20
UA EN RU
Навроцкий: угрозу от Путина может остановить только Трамп Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Польши Кароль Навроцкий считает Россию для Европы - как и было много лет до вторжения в Украину. А единственным, кто может справиться с этой угрозой, Навроцкий считает президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Навроцкого британскому BBC.

В частности Навроцкий заявил, что Польша "не знает другой России, кроме агрессивной". Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

"Мы в Польше не знаем другой России, кроме агрессивной. Не говоря уже о царской России, белой России, большевистской России или сегодняшней путинской России - она всегда является угрозой для Польши, для Европы, для Восточно-Центральной Европы", - сказал президент.

Навроцкий добавил, что поскольку Россия остается угрозой для Европы, единственным, кто может остановить эту угрозу, является президент США. Навроцкий призвал Европу "сделать все возможное", чтобы поддержать Трампа в его усилиях по сдерживанию РФ и прекращению войны в Украине.

"Россия все еще является угрозой для Европы. И Дональд Трамп сегодня является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддерживать его в этом процессе", - резюмировал он.

Напомним, в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. Позже стало известно, что это была ракета "Орешник" - сначала это заявила РФ, а позже на основе изучения остатков ракеты подтвердила и Украина.

Ракета упала неподалеку от границы с Польшей. При этом Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией ракеты "Орешник" еще до начала атаки. Это позволило польской армии подготовить системы ПВО и отследить траекторию гиперзвуковой цели с самого момента запуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Украина Война в Украине Российская Федерация Дональд Трамп Кароль Навроцкий
Новости
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП