Навроцкий: угрозу от Путина может остановить только Трамп

Президент Польши Кароль Навроцкий считает Россию для Европы - как и было много лет до вторжения в Украину. А единственным, кто может справиться с этой угрозой, Навроцкий считает президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Навроцкого британскому BBC .

В частности Навроцкий заявил, что Польша "не знает другой России, кроме агрессивной". Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

"Мы в Польше не знаем другой России, кроме агрессивной. Не говоря уже о царской России, белой России, большевистской России или сегодняшней путинской России - она всегда является угрозой для Польши, для Европы, для Восточно-Центральной Европы", - сказал президент.

Навроцкий добавил, что поскольку Россия остается угрозой для Европы, единственным, кто может остановить эту угрозу, является президент США. Навроцкий призвал Европу "сделать все возможное", чтобы поддержать Трампа в его усилиях по сдерживанию РФ и прекращению войны в Украине.

"Россия все еще является угрозой для Европы. И Дональд Трамп сегодня является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддерживать его в этом процессе", - резюмировал он.