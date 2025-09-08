Мерц попередив: плани Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються з неї

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За його словами, все вказує на те, що імперіалістичні плани Путіна не закінчаться на Україні, а лише починаються з неї.

Мерц закликав європейських союзників переглянути свої інтереси та активно шукати нових партнерств по всьому світу, оскільки відносини зі США змінюються.

"Ми в Європі повинні скоригувати наші інтереси - без фальшивої ностальгії", - зазначив німецький канцлер.

Він додав, що, хоча США залишаються важливим партнером, ці відносини стали менш очевидними, оскільки Вашингтон обумовлює свої зв'язки певними інтересами та темами.