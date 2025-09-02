Путін, можливо, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу, - Мерц

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив в інтерв'ю телеканалу Sat.1,повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv .

"Він (Путін - ред.) воєнний злочинець. Він, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великих масштабах", - сказав Мерц.

Він зазначив, що "ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями".

"Тут немає місця для поблажливості", - наголосив німецький канцлер.