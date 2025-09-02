Путін, можливо, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу, - Мерц
Російський диктатор Володимир Путін, "можливо, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу".
Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив в інтерв'ю телеканалу Sat.1,повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.
"Він (Путін - ред.) воєнний злочинець. Він, можливо, найсерйозніший воєнний злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великих масштабах", - сказав Мерц.
Він зазначив, що "ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями".
"Тут немає місця для поблажливості", - наголосив німецький канцлер.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня запропонує Женеву як місце проведення переговорів про припинення вогню між Україною і Росією.
"Женева буде підходящим місцем для укладення угоди про припинення вогню. Гарантії безпеки відіграватимуть певну роль", - заявив Мерц під час спільної пресконференції із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.
Додамо, раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російський диктатор Володимир Путін - хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.