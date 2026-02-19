Польща оновлює правила для українців: як не втратити захист через PESEL

Зазначається, що підписаний Навроцьким документ поступово скасовує систему допомоги українцям, яка діяла в Польщі з 2022 року на основі "закону про спеціальну допомогу для українців". Ця система спростила для для біженців з України правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти.

Відтепер ключові інструменти підтримки біженців будуть перенесені до загального Закону про надання захисту іноземцям. Легальність перебування в Польщі громадян, які втекли від війни в Україні, подовжено до 4 березня 2027 року.

Одна з головних змін закону - це запровадження вимоги подавати заяву на те, щоб отримати ідентифікаційний номер PESEL протягом протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі. Якщо заяву не подати, це призведе до завершення терміну тимчасового захисту та автоматично розглядатиметься, як відмова від підтримки, як біженця.