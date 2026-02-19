Польша обновляет правила для украинцев: как не потерять защиту из-за PESEL

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 февраля подписал закон, который существенно меняет правила оказания помощи украинским беженцам в стране.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет польское издание RMF24.
Отмечается, что подписанный Навроцким документ постепенно отменяет систему помощи украинцам, которая действовала в Польше с 2022 года на основе "закона о специальной помощи для украинцев". Эта система упростила для беженцев из Украины правила проживания, работы, получения льгот и образования.
Отныне ключевые инструменты поддержки беженцев будут перенесены в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Легальность пребывания в Польше граждан, бежавших от войны в Украине, продлена до 4 марта 2027 года.
Одно из главных изменений закона - это введение требования подавать заявление на то, чтобы получить идентификационный номер PESEL в течение 30 дней с момента въезда в Польшу. Если заявление не подать, это приведет к завершению срока временной защиты и автоматически будет рассматриваться, как отказ от поддержки, как беженца.
Напомним, что Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026 года. Хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027 года, а нарушать его Польша теоретически не может.
До этого изменения в специальный закон о помощи украинцам одобрило правительство Польши. Это означает, что страна постепенно отказывается от временных решений, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.
Но есть проблема: эти изменения могут негативно повлиять на Польшу, среди прочего усложнив трудоустройство почти миллиона украинцев и в целом негативно сказаться на польском рынке труда.