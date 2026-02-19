Польша обновляет правила для украинцев: как не потерять защиту из-за PESEL

Отмечается, что подписанный Навроцким документ постепенно отменяет систему помощи украинцам, которая действовала в Польше с 2022 года на основе "закона о специальной помощи для украинцев". Эта система упростила для беженцев из Украины правила проживания, работы, получения льгот и образования.

Отныне ключевые инструменты поддержки беженцев будут перенесены в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Легальность пребывания в Польше граждан, бежавших от войны в Украине, продлена до 4 марта 2027 года.

Одно из главных изменений закона - это введение требования подавать заявление на то, чтобы получить идентификационный номер PESEL в течение 30 дней с момента въезда в Польшу. Если заявление не подать, это приведет к завершению срока временной защиты и автоматически будет рассматриваться, как отказ от поддержки, как беженца.