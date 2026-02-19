ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Польща оновлює правила для українців: як не втратити захист через PESEL

Польща, Четвер 19 лютого 2026 21:24
Польща оновлює правила для українців: як не втратити захист через PESEL Ілюстративне фото: головні зміни стосуються отримання PESEL (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Польщі Кароль Навроцький 19 лютого підписав закон, який суттєво змінює правила надання допомоги українським біженцям в країні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише польське видання RMF24.

Зазначається, що підписаний Навроцьким документ поступово скасовує систему допомоги українцям, яка діяла в Польщі з 2022 року на основі "закону про спеціальну допомогу для українців". Ця система спростила для для біженців з України правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти.

Відтепер ключові інструменти підтримки біженців будуть перенесені до загального Закону про надання захисту іноземцям. Легальність перебування в Польщі громадян, які втекли від війни в Україні, подовжено до 4 березня 2027 року.

Одна з головних змін закону - це запровадження вимоги подавати заяву на те, щоб отримати ідентифікаційний номер PESEL протягом протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі. Якщо заяву не подати, це призведе до завершення терміну тимчасового захисту та автоматично розглядатиметься, як відмова від підтримки, як біженця.

Нагадаємо, що Польща офіційно оголосила про завершення тимчасового захисту для українців 4 березня 2026 року. Хоча загальне рішення ЄС передбачає його дію до 2027 року, а порушувати його Польща теоретично не може.

До цього зміни до спеціального закону про допомогу українцям схвалив уряд Польщі. Це означає, що країна поступово відмовляється від тимчасових рішень, запроваджених після початку повномасштабної війни в Україні.

Але є проблема: ці зміни можуть негативно вплинути на Польщу, серед іншого ускладнивши працевлаштування майже мільйона українців і загалом негативно позначитися на польському ринку праці.

Україна Польща Кароль Навроцький
