ua en ru
Чт, 19 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Польша обновляет правила для украинцев: как не потерять защиту из-за PESEL

Польша, Четверг 19 февраля 2026 21:24
UA EN RU
Польша обновляет правила для украинцев: как не потерять защиту из-за PESEL Иллюстративное фото: главные изменения касаются получения PESEL (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 февраля подписал закон, который существенно меняет правила оказания помощи украинским беженцам в стране.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет польское издание RMF24.

Отмечается, что подписанный Навроцким документ постепенно отменяет систему помощи украинцам, которая действовала в Польше с 2022 года на основе "закона о специальной помощи для украинцев". Эта система упростила для беженцев из Украины правила проживания, работы, получения льгот и образования.

Отныне ключевые инструменты поддержки беженцев будут перенесены в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Легальность пребывания в Польше граждан, бежавших от войны в Украине, продлена до 4 марта 2027 года.

Одно из главных изменений закона - это введение требования подавать заявление на то, чтобы получить идентификационный номер PESEL в течение 30 дней с момента въезда в Польшу. Если заявление не подать, это приведет к завершению срока временной защиты и автоматически будет рассматриваться, как отказ от поддержки, как беженца.

Напомним, что Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026 года. Хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027 года, а нарушать его Польша теоретически не может.

До этого изменения в специальный закон о помощи украинцам одобрило правительство Польши. Это означает, что страна постепенно отказывается от временных решений, введенных после начала полномасштабной войны в Украине.

Но есть проблема: эти изменения могут негативно повлиять на Польшу, среди прочего усложнив трудоустройство почти миллиона украинцев и в целом негативно сказаться на польском рынке труда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша Кароль Навроцкий
Новости
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"